ВТБ вышел из капитала Росгосстраха

Андрей Костин не уточнил, когда именно и кому была продана доля в компании

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. ВТБ продал долю в капитале Росгосстраха, сообщил журналистам Андрей Костин в рамках ВЭФ.

ВТБ владел до 5% акций Росгосстраха.

"Мы не являемся акционерами Росгосстраха", - сказал Костин.

В начале июня он заявлял, что ВТБ рассматривает выход из капитала Росгосстраха.

Костин не уточнил, когда именно и кому была продана доля в компании, а также с убытком она была продана или нет. "Надеюсь, что нет", - сказал он.