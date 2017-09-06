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7 September, 11:56
ВТБ вышел из капитала Росгосстраха

Андрей Костин не уточнил, когда именно и кому была продана доля в компании

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. ВТБ продал долю в капитале Росгосстраха, сообщил журналистам Андрей Костин в рамках ВЭФ.

ВТБ владел до 5% акций Росгосстраха.

"Мы не являемся акционерами Росгосстраха", - сказал Костин.

В начале июня он заявлял, что ВТБ рассматривает выход из капитала Росгосстраха.

Костин не уточнил, когда именно и кому была продана доля в компании, а также с убытком она была продана или нет. "Надеюсь, что нет", - сказал он.

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Теги
ВЭФ-2017Костин, Андрей ЛеонидовичРоссия
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