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7 September, 12:02
WorldSkills Russia разработает стандарты подготовки в области блокчейн-технологий

Образовательные программы для подготовки специалистов создадут на базе "Центра компетенций блокчейн" Внешэкономбанка

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Союз "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Кибер Восток и Внешэкономбанк разработают образовательные программы для подготовки специалистов в области технологии распределенных реестров. Соглашение о сотрудничестве было подписано в четверг на полях Восточного экономического форума.

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Совместными усилиями стороны разработают образовательные программы для подготовки специалистов на базе "Центра компетенций блокчейн" Внешэкономбанка. АСИ и Кибер Восток окажут экспертно-аналитическую поддержку новому проекту.

"Мы объединяем усилия всех заинтересованных сторон и создаем первый в России центр блокчейн компетенций, формируя экосистему инноваций в России. Мы рады возможности объединять усилия с нашими партнерами в рамках подписанного сегодня соглашения. Это позволит нам вовлечь в работу талантливую молодежь со всей России, которая на базе центра блокчейн компетенций сможет пройти как образовательные курсы, так и стажировку", - отметил на церемонии подписания председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

"Перед Россией стоит задача добиться не только устойчивого экономического роста, но и перейти на принципиально новую модель экономики - экономику новых технологий, скоростей, процессов и масштабов - так называемую цифровую экономику", - добавил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов.

По его словам, кадровый вопрос в этом контексте имеет ключевое значение. "Отрасли возникают, а обучить специалистов для них никто не может. Мы хотим ответить на этот вызов", - подчеркнул Уразов. Он напомнил, что в декабре этого года в России впервые пройдет отраслевой чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора и компетенций будущего DigitalSkills. В числе компетенций, по которым будут соревноваться конкурсанты, - "Разработка мобильных приложений", "Технологии блокчейн", "Информационная безопасность".

"Кибер Восток" представляет региональное подразделение федеральной образовательной программы "Кибер Россия" по компьютерным играм, виртуальной, дополненной, смешанной реальности и блокчейну. Проект объединяет инвесторов, бизнес-инкубаторы, учебные заведения, студентов и школьников. В основе программы лежит коллективный формат деятельности - трехдневные хакатоны, по итогам которых победители получают инвестиции и становятся резидентами бизнес-инкубаторов под менторством действующих профессионалов отрасли.

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