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7 сентября, 12:06
Скворцова назвала борьбу с неинфекционными заболеваниями национальным приоритетом

Глава Минздрава сообщила, что за последние пять лет в России удалось в три раза сократить курение, более чем в два раза снизить потребление алкоголя

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Борьба с неинфекционными заболеваниями является национальным приоритетом российского здравоохранения, заявила в четверг глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

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"Борьба с неинфекционными заболеваниями - это приоритет абсолютно национальный. Есть определенные успехи: за последние пять лет мы смогли в три раза снизить курение... более чем в два раза мы снизили потребление алкоголя. Это привело к тому, что менее чем за 10 лет у нас на шесть лет увеличилась продолжительность жизни в стране", - сказала Скворцова на на встрече с министром здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Она также отметила важность сотрудничества с Японией по основным направлениям превентивной медицины.

"Мы стараемся сочетать популяционные стратегии борьбы с неинфекцонными заболеваниями и индивидуальные, связанные со скринингами здоровья, обязательные для детского населения - ежегодно, и для взрослого населения - в зависимости от возрастной группы и пола", - добавила она.

Российский и японский министры на полях третьего Восточного экономического форма обменялись соглашениями о сотрудничестве по вопросам медицины и здравоохранения с целью развития программ активного долголетия для населения обеих стран и по борьбе с неинфекционными заболеваниями, которые являются основной причиной смертности людей в мире.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияЯпонияСкворцова, Вероника Игоревна
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