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7 сентября, 12:09
Мень: зарубежные девелоперы заинтересуются ДФО при более прозрачных условиях рынка

Министр строительства и ЖКХ отметил, что наиболее удачные проекты девелопмента со стороны зарубежных партнеров получаются тогда, когда у зарубежных девелоперов есть партнеры из РФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Зарубежные девелоперы могут заинтересоваться рынком Дальнего Востока в случае создания более прозрачных механизмов работы, снятия административных барьеров, сообщил в интервью ТАСС в рамках ВЭФ министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

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"То есть если власти сделают более прозрачную процедуру, то мы не исключаем то, что и зарубежные застройщики могут проявить больший интерес", - сказал он.

По словам министра, такие примеры существуют уже сегодня.

"В том же Хабаровском крае есть такие примеры, и здесь (во Владивостоке) есть такие примеры. Но по нашим оценкам - это может еще более серьезно развиваться и дальше", - сказал Мень.

Он добавил, что, как правило, наиболее удачные проекты девелопмента со стороны зарубежных партнеров получаются тогда, когда у зарубежных девелоперов есть российские партнеры.

"При такой синергии получается хороший результат", - сказал министр.

"Я видел китайское жилье - честно скажу, без обиды, нам не хотелось бы, чтобы вот такое качество жилья… Мы сейчас говорим только о массовой застройке. Не хотелось бы, чтобы вот такое жилье доминировало в Приморском или в Хабаровском крае", - сказал Мень, отвечая на вопрос, повлияет ли выход зарубежных застройщиков на объемы ввода жилья, в частности китайских девелоперов, известных своими высокими темпами строительства.

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ВЭФ-2017Мень, Михаил АлександровичРоссия
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