Власти Сахалина и фонд "Сколково" заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках договора планируется совместная деятельность по выработке правовых инициатив по вопросам стимулирования инновационной деятельности

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области заключило соглашение о сотрудничестве с Фондом развития центра разработки и коммерциализации новых технологий. Согласно документу, стороны планируют взаимодействовать в сфере развития инновационной деятельности в регионе, сообщил ТАСС в четверг референт департамента развития предпринимательства и конкуренции регионального министерства экономического развития Константин Молчанов.

"Соглашение стало закономерным продолжением совместной работы с дальневосточным представительством фонда "Сколково", начатой в начале 2017 года. Цель документа - сотрудничество и взаимодействие в инновационной сфере региона. Планируется совместная деятельность по выработке правовых инициатив по вопросам стимулирования инновационной деятельности, популяризация инновационной деятельности в молодежной среде, распространение современных знаний. Отдельная тема - синхронизация мер и инструментов господдержки, которая осуществляется на уровне региона и со стороны "Сколково", - рассказал Молчанов.

Он сообщил, что у Сахалина уже есть соглашение с Роспатентом. "Мы его подписали еще в 2011 году. В рамках того соглашения у нас создан центр поддержки инноваций на базе Сахалинского государственного университета. В данном случае ожидаем, что работа будет идти не с академической наукой, а именно с разработчиками, которые приходят в инновационную сферу из бизнеса, которые создают что-то новое, что изменяет предмет, продукт, услугу", - отметил Молчанов.

По данным пресс-службы правительства Сахалинской области, соглашение заключено на пять лет и может быть продлено на аналогичный срок.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.