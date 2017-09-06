Демографическая концепция Дальнего Востока может быть реализована раньше срока

Ранее Владимир Путин поручил правительству в кратчайшие сроки принять план реализации обновленной демографической политики в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Минтруда РФ Максим Топилин не исключает, что цели концепции демографической политики Дальнего Востока, разработанной Минвостокразвития, могут быть достигнуты раньше 2025 года. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

На вопрос, удастся ли достичь запланированных целей к 2025 году, Топилин ответил: "Конечно, даже раньше".

Ранее в ходе пленарного заседания ВЭФ президент РФ Владимир Путин поручил правительству в кратчайшие сроки принять план реализации обновленной демографической политики на Дальнем Востоке. По словам президента, концепцию необходимо запустить со следующего года, а для этого правительству уже в сентябре надо принять план соответствующих мероприятий.

Летом 2017 года правительство РФ утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года.

Стратегической целью демографической политики на Дальнем Востоке является стабилизация численности населения на уровне 6,2 млн человек к 2020 году и ее увеличение до 6,5 млн к 2025 году. За счет снижения смертности и повышения рождаемости, по словам замминистра, до 2025 года численность населения на Дальнем Востоке увеличится на 50 тыс. человек. Увеличить приток населения поможет и реализация крупных проектов (территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток). Всего при целевой государственной поддержке инвестиционных проектов на Дальнем Востоке до 2025 году будет запущено более 670 новых предприятий.