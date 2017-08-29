ВТБ допускает возможность покупки банка "ФК Открытие" после его финоздоровления

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что сейчас возможность покупки не рассматривается

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. ВТБ готов рассмотреть возможность покупки банка "ФК Открытие" после повышения его финансовой устойчивости Банком России. Об этом в кулуарах ВЭФ сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Что нужно знать о проблемах банка "Открытие"

"Подумать всегда готовы, но мы должны понять, что банк может после санации представлять. Есть опасения, что какие-то активы могут уйти или люди разбежаться", - сказал Костин, отвечая на вопрос о готовности банка рассмотреть возможность покупки "ФК Открытие" после оздоровления.

При этом он отметил, что сейчас ВТБ не рассматривает возможность покупки.

При этом он отметил, что сейчас ВТБ не рассматривает возможность покупки. Ранее группа также не рассматривала данный вопрос, добавил Костин.

Потенциальный убыток ВТБ из-за ситуации с "ФК Открытие" в худшем сценарии не превышает 10 млрд руб., заявил журналистам в кулуарах ВЭФ Костин.

"Если активы холдинга уменьшатся, то, наверное, будем нести потери в этой пропорции. <...> Но там небольшие суммы, не превышает 10 млрд рублей, может даже меньше", - сказал Костин, уточнив, что такие потери возможны при самом худшем сценарии.

Группа ВТБ владеет 9,9% акций банка "ФК Открытие", о мерах по повышению финансовой устойчивости которого 29 августа объявил ЦБ. Регулятор войдет в капитал банка "ФК Открытие", который, таким образом, станет первым проектом Фонда консолидации банковского сектора ЦБ, начавшего работу летом 2017 года.