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7 сентября, 14:30Прямая речь
Владимир Пучков: МЧС развивает систему прогнозирования с учетом изменения климата
© Михаил Почуев/ТАСС

Глава МЧС России рассказал в интервью ТАСС на ВЭФ о международном сотрудничестве в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и борьбе с последствиями стихийных бедствий

О развитии системы прогнозирования с учетом глобального изменения климата, обеспечении безопасности населения Дальнего Востока и взаимодействии с Росгидрометом рассказал ТАСС на Форуме во Владивостоке министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

Владимир Андреевич, какие встречи удалось провести на Восточном экономическом форуме? Что обсуждали? 

— В рамках Восточного экономического форума МЧС России провело большое количество мероприятий. Например, представители различных стран приняли участие в работе нашего круглого стола, где обсуждались вопросы профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций и связанные с ними экологические проблемы.

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Наши партнеры предложили Российской Федерации наращивать совместные международные усилия в сфере профилактики, предупреждения, управления рисками, а также в области использования достижений российских космических технологий.

Кроме того, на полях Форума проведены двусторонние встречи с коллегами из Китая, Швейцарии, Монголии, с представителями ряда других зарубежных стран.

Сам Форум придает мощный импульс развития всей системе безопасности жизнедеятельности населения на Дальнем Востоке, где применяются новые форматы реализации экономических, инфраструктурных проектов, используются современные технологии.

С одной стороны, они обеспечивают безопасность работающего персонала и устойчивость работы всех социальных инфраструктур, энергетики, связи, коммуникаций.

С другой — создают комфортные условия для развития бизнеса, новых рабочих мест, открывают перспективы для дальнейшего развития Дальнего Востока.

С китайскими партнерами что удалось обсудить?

— С китайскими партнерами у нас уже подписаны все долгосрочные документы взаимодействия по широкому спектру предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мы тесно взаимодействуем как на федеральном, так и на региональном уровнях во время проведения и внедрения всех совместных планов и проектов. Это не только учения и тренировки, но и практическая реализация мер по защите населения при ураганах, крупномасштабных наводнениях и других рисках.

И конечно, внедряем самый новый формат подготовки всех реагирующих подразделений обеих стран. Это очень важно для нас.

Как, с вашей точки зрения, могла бы выглядеть межрегиональная система предупреждения и борьбы с последствиями стихийных бедствий с участием всех крупных стран региона России, Китая, Японии и Кореи?

— На территории Дальнего Востока МЧС России сформировало мощную международную кооперацию, в первую очередь в рамках АТЭС.

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Именно здесь, во Владивостоке, я проводил встречу министров, руководителей чрезвычайных служб стран АТЭС, на которой мы приняли все основополагающие решения, и они уже реализуются. Они направлены на повышение взаимодействия при угрозе и возникновении крупномасштабных природных катаклизмов, техногенных аварий и других проблем.

МЧС продолжает сотрудничество в рамках двусторонних взаимоотношений. Подготовлены планы сотрудничества на 2017–2019 годы между Россией и Китаем, Россией и Японией, Россией и другими странами в этом регионе.

В этом году в разных регионах России произошло достаточно много природных катаклизмов, что вызвало беспокойство в обществе. С вашей точки зрения, с чем связано увеличение природных катаклизмов? Ожидаете ли вы их рост в дальнейшем? Как вы будете корректировать в связи с этим систему предупреждения и борьбы с последствиями стихийных бедствий?

— МЧС России развивает всестороннюю комплексную систему профилактики, предупреждения и прогнозирования различных опасностей и угроз в связи с глобальными изменениями климата. В этой работе учитывается динамичное развитие социальной инфраструктуры, транспортных коммуникаций, линий связи, появление новых сегментов экономики.

Конечно, это приводит к возрастанию рисков воздействия внешних факторов на привычную среду жизни и деятельности человека. Поэтому МЧС России реализует современные форматы безопасности жизнедеятельности: сформирована современная законодательная база, развиваются и внедряются механизмы по ее реализации на территории регионов с учетом особенностей экономики, транспортных коммуникаций, природных факторов и других явлений.

Основная тема в нашей работе — это, конечно, реализация высоких стандартов безопасности жизнедеятельности человека в любом населенном пункте независимо от места дислокации на территории Российской Федерации.

Как планируете выстраивать отношения с новым руководством Росгидромета? Как вы видите дальнейшую совместную работу?

— МЧС России с Росгидрометом взаимодействует очень тесно.

Мы реализуем совместные серьезные проекты, развивая новые подходы к предупреждению, профилактике чрезвычайных ситуаций, мониторингу различных опасностей и угроз. Качество нашего взаимодействия постоянно повышается.

МЧС совместно с Росгидрометом разрабатывает новые технологии, внедряя космические достижения российских ученых в повседневную жизнь, в деятельность и органов управления, и реагирующих подразделений. 

Сегодня прогноз, который готовится Центром "Антистихия" МЧС России, соответствующими службами Росгидромета, является основой управленческих решений, так как удается заблаговременно задействовать органы управления МЧС России совместно с региональными комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

Там, где нужно, мы непосредственно даем указания и реализуем комплекс предупредительных мер на уровне органов местного самоуправления.

С другой стороны, заблаговременно разворачиваются все необходимые группировки сил, выполняются мероприятия по уменьшению опасностей — это подготовка энергетики, связи, транспортных коммуникаций к ударам стихии.

В случае их возникновения, конечно, оперативно реагируем с учетом складывающейся обстановки, которая тоже быстро меняется, и ее нужно постоянно мониторить и прогнозировать ее изменения.

МЧС — пилотное ведомство по внедрению риск-ориентированного подхода. Какого эффекта вы ожидаете от его внедрения?

— МЧС России первым из федеральных структур внедряет риск-ориентированный подход по выполнению не только контрольно-надзорной деятельности, но и в сфере внедрения стандартов безопасности, профилактики, предупреждения в первую очередь техногенных рисков и обеспечения безопасности инфраструктуры.

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Уже в течение последних пяти лет мы добились устойчивого снижения и количества техногенных пожаров и уменьшения потерь от них.

Постоянно снижается число чрезвычайных ситуаций природного характера.

Шаг за шагом мы работаем над уменьшением последствий от ЧС.

Под жестким контролем находятся все риски биолого-социального характера.

Именно риск-ориентированный подход, адресная, конкретная работа с каждым предприятием, организацией, учреждением, с каждым населенным пунктом с учетом особенностей технологических процессов, подготовки персонала, а также внедрение новых форматов безопасности всех технологических процессов — это большая, серьезная и перспективная работа.

Кроме того, мы выбрали ряд пилотных проектов, которые будут реализованы в регионах нашей страны.

Лето закончилось, закончился и купальный сезон. Как бы вы оценили его итоги? 

— Мы только начинаем подводить итоги лета, потому что у нас очень большая страна. И если на севере Якутии уже несколько недель отопительный сезон, то на юге России еще прекрасная теплая солнечная погода, и люди едут туда отдыхать.

И здесь, в Приморье, хорошая солнечная погода, и люди еще купаются, загорают. Поэтому мы продолжаем выполнять весь комплекс мероприятий по безопасности на водных объектах, маломерного флота.

С другой стороны, подводя итоги, можно уже сегодня отметить, что улучшены все показатели профессиональной работы наших спасателей, пожарных и других подразделений в летний период.

Уменьшилось количество потерь на воде.

Сокращено количество аварий маломерных судов, несмотря на то, что их численность в России последние годы неуклонно возрастает. Сегодня в нашей стране насчитывается более 1,5 млн маломерных судов.

Все это свидетельствует о большой работе, которая проведена и МЧС России, и нашими коллегами из регионов нашей страны.

Беседовали Глеб Брянский, Ирина Вельматова

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