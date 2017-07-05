Владимир Пучков: МЧС развивает систему прогнозирования с учетом изменения климата

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Глава МЧС России рассказал в интервью ТАСС на ВЭФ о международном сотрудничестве в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и борьбе с последствиями стихийных бедствий

О развитии системы прогнозирования с учетом глобального изменения климата, обеспечении безопасности населения Дальнего Востока и взаимодействии с Росгидрометом рассказал ТАСС на Форуме во Владивостоке министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. — Владимир Андреевич, какие встречи удалось провести на Восточном экономическом форуме? Что обсуждали? — В рамках Восточного экономического форума МЧС России провело большое количество мероприятий. Например, представители различных стран приняли участие в работе нашего круглого стола, где обсуждались вопросы профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций и связанные с ними экологические проблемы.

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Наши партнеры предложили Российской Федерации наращивать совместные международные усилия в сфере профилактики, предупреждения, управления рисками, а также в области использования достижений российских космических технологий. Кроме того, на полях Форума проведены двусторонние встречи с коллегами из Китая, Швейцарии, Монголии, с представителями ряда других зарубежных стран. Сам Форум придает мощный импульс развития всей системе безопасности жизнедеятельности населения на Дальнем Востоке, где применяются новые форматы реализации экономических, инфраструктурных проектов, используются современные технологии. С одной стороны, они обеспечивают безопасность работающего персонала и устойчивость работы всех социальных инфраструктур, энергетики, связи, коммуникаций. С другой — создают комфортные условия для развития бизнеса, новых рабочих мест, открывают перспективы для дальнейшего развития Дальнего Востока. — С китайскими партнерами что удалось обсудить? — С китайскими партнерами у нас уже подписаны все долгосрочные документы взаимодействия по широкому спектру предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мы тесно взаимодействуем как на федеральном, так и на региональном уровнях во время проведения и внедрения всех совместных планов и проектов. Это не только учения и тренировки, но и практическая реализация мер по защите населения при ураганах, крупномасштабных наводнениях и других рисках. И конечно, внедряем самый новый формат подготовки всех реагирующих подразделений обеих стран. Это очень важно для нас. — Как, с вашей точки зрения, могла бы выглядеть межрегиональная система предупреждения и борьбы с последствиями стихийных бедствий с участием всех крупных стран региона — России, Китая, Японии и Кореи? — На территории Дальнего Востока МЧС России сформировало мощную международную кооперацию, в первую очередь в рамках АТЭС.

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Именно здесь, во Владивостоке, я проводил встречу министров, руководителей чрезвычайных служб стран АТЭС, на которой мы приняли все основополагающие решения, и они уже реализуются. Они направлены на повышение взаимодействия при угрозе и возникновении крупномасштабных природных катаклизмов, техногенных аварий и других проблем. МЧС продолжает сотрудничество в рамках двусторонних взаимоотношений. Подготовлены планы сотрудничества на 2017–2019 годы между Россией и Китаем, Россией и Японией, Россией и другими странами в этом регионе. — В этом году в разных регионах России произошло достаточно много природных катаклизмов, что вызвало беспокойство в обществе. С вашей точки зрения, с чем связано увеличение природных катаклизмов? Ожидаете ли вы их рост в дальнейшем? Как вы будете корректировать в связи с этим систему предупреждения и борьбы с последствиями стихийных бедствий? — МЧС России развивает всестороннюю комплексную систему профилактики, предупреждения и прогнозирования различных опасностей и угроз в связи с глобальными изменениями климата. В этой работе учитывается динамичное развитие социальной инфраструктуры, транспортных коммуникаций, линий связи, появление новых сегментов экономики. Конечно, это приводит к возрастанию рисков воздействия внешних факторов на привычную среду жизни и деятельности человека. Поэтому МЧС России реализует современные форматы безопасности жизнедеятельности: сформирована современная законодательная база, развиваются и внедряются механизмы по ее реализации на территории регионов с учетом особенностей экономики, транспортных коммуникаций, природных факторов и других явлений. Основная тема в нашей работе — это, конечно, реализация высоких стандартов безопасности жизнедеятельности человека в любом населенном пункте независимо от места дислокации на территории Российской Федерации. — Как планируете выстраивать отношения с новым руководством Росгидромета? Как вы видите дальнейшую совместную работу? — МЧС России с Росгидрометом взаимодействует очень тесно.

Мы реализуем совместные серьезные проекты, развивая новые подходы к предупреждению, профилактике чрезвычайных ситуаций, мониторингу различных опасностей и угроз. Качество нашего взаимодействия постоянно повышается. МЧС совместно с Росгидрометом разрабатывает новые технологии, внедряя космические достижения российских ученых в повседневную жизнь, в деятельность и органов управления, и реагирующих подразделений. Сегодня прогноз, который готовится Центром "Антистихия" МЧС России, соответствующими службами Росгидромета, является основой управленческих решений, так как удается заблаговременно задействовать органы управления МЧС России совместно с региональными комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Там, где нужно, мы непосредственно даем указания и реализуем комплекс предупредительных мер на уровне органов местного самоуправления. С другой стороны, заблаговременно разворачиваются все необходимые группировки сил, выполняются мероприятия по уменьшению опасностей — это подготовка энергетики, связи, транспортных коммуникаций к ударам стихии. В случае их возникновения, конечно, оперативно реагируем с учетом складывающейся обстановки, которая тоже быстро меняется, и ее нужно постоянно мониторить и прогнозировать ее изменения. — МЧС — пилотное ведомство по внедрению риск-ориентированного подхода. Какого эффекта вы ожидаете от его внедрения? — МЧС России первым из федеральных структур внедряет риск-ориентированный подход по выполнению не только контрольно-надзорной деятельности, но и в сфере внедрения стандартов безопасности, профилактики, предупреждения в первую очередь техногенных рисков и обеспечения безопасности инфраструктуры.

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