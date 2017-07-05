Владимир Пучков: МЧС развивает систему прогнозирования с учетом изменения климата

Глава МЧС России рассказал в интервью ТАСС на ВЭФ о международном сотрудничестве в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и борьбе с последствиями стихийных бедствий
О развитии системы прогнозирования с учетом глобального изменения климата, обеспечении безопасности населения Дальнего Востока и взаимодействии с Росгидрометом рассказал ТАСС на Форуме во Владивостоке министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.
— Владимир Андреевич, какие встречи удалось провести на Восточном экономическом форуме? Что обсуждали?
— В рамках Восточного экономического форума МЧС России провело большое количество мероприятий. Например, представители различных стран приняли участие в работе нашего круглого стола, где обсуждались вопросы профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций и связанные с ними экологические проблемы.
Наши партнеры предложили Российской Федерации наращивать совместные международные усилия в сфере профилактики, предупреждения, управления рисками, а также в области использования достижений российских космических технологий.
Кроме того, на полях Форума проведены двусторонние встречи с коллегами из Китая, Швейцарии, Монголии, с представителями ряда других зарубежных стран.
Сам Форум придает мощный импульс развития всей системе безопасности жизнедеятельности населения на Дальнем Востоке, где применяются новые форматы реализации экономических, инфраструктурных проектов, используются современные технологии.
С одной стороны, они обеспечивают безопасность работающего персонала и устойчивость работы всех социальных инфраструктур, энергетики, связи, коммуникаций.
С другой — создают комфортные условия для развития бизнеса, новых рабочих мест, открывают перспективы для дальнейшего развития Дальнего Востока.
— С китайскими партнерами что удалось обсудить?
— С китайскими партнерами у нас уже подписаны все долгосрочные документы взаимодействия по широкому спектру предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Мы тесно взаимодействуем как на федеральном, так и на региональном уровнях во время проведения и внедрения всех совместных планов и проектов. Это не только учения и тренировки, но и практическая реализация мер по защите населения при ураганах, крупномасштабных наводнениях и других рисках.
И конечно, внедряем самый новый формат подготовки всех реагирующих подразделений обеих стран. Это очень важно для нас.
— Как, с вашей точки зрения, могла бы выглядеть межрегиональная система предупреждения и борьбы с последствиями стихийных бедствий с участием всех крупных стран региона — России, Китая, Японии и Кореи?
— На территории Дальнего Востока МЧС России сформировало мощную международную кооперацию, в первую очередь в рамках АТЭС.
Именно здесь, во Владивостоке, я проводил встречу министров, руководителей чрезвычайных служб стран АТЭС, на которой мы приняли все основополагающие решения, и они уже реализуются. Они направлены на повышение взаимодействия при угрозе и возникновении крупномасштабных природных катаклизмов, техногенных аварий и других проблем.
МЧС продолжает сотрудничество в рамках двусторонних взаимоотношений. Подготовлены планы сотрудничества на 2017–2019 годы между Россией и Китаем, Россией и Японией, Россией и другими странами в этом регионе.
— В этом году в разных регионах России произошло достаточно много природных катаклизмов, что вызвало беспокойство в обществе. С вашей точки зрения, с чем связано увеличение природных катаклизмов? Ожидаете ли вы их рост в дальнейшем? Как вы будете корректировать в связи с этим систему предупреждения и борьбы с последствиями стихийных бедствий?
— МЧС России развивает всестороннюю комплексную систему профилактики, предупреждения и прогнозирования различных опасностей и угроз в связи с глобальными изменениями климата. В этой работе учитывается динамичное развитие социальной инфраструктуры, транспортных коммуникаций, линий связи, появление новых сегментов экономики.
Конечно, это приводит к возрастанию рисков воздействия внешних факторов на привычную среду жизни и деятельности человека. Поэтому МЧС России реализует современные форматы безопасности жизнедеятельности: сформирована современная законодательная база, развиваются и внедряются механизмы по ее реализации на территории регионов с учетом особенностей экономики, транспортных коммуникаций, природных факторов и других явлений.
Основная тема в нашей работе — это, конечно, реализация высоких стандартов безопасности жизнедеятельности человека в любом населенном пункте независимо от места дислокации на территории Российской Федерации.
— Как планируете выстраивать отношения с новым руководством Росгидромета? Как вы видите дальнейшую совместную работу?
— МЧС России с Росгидрометом взаимодействует очень тесно.
Мы реализуем совместные серьезные проекты, развивая новые подходы к предупреждению, профилактике чрезвычайных ситуаций, мониторингу различных опасностей и угроз. Качество нашего взаимодействия постоянно повышается.
МЧС совместно с Росгидрометом разрабатывает новые технологии, внедряя космические достижения российских ученых в повседневную жизнь, в деятельность и органов управления, и реагирующих подразделений.
Сегодня прогноз, который готовится Центром "Антистихия" МЧС России, соответствующими службами Росгидромета, является основой управленческих решений, так как удается заблаговременно задействовать органы управления МЧС России совместно с региональными комиссиями по чрезвычайным ситуациям.
Там, где нужно, мы непосредственно даем указания и реализуем комплекс предупредительных мер на уровне органов местного самоуправления.
С другой стороны, заблаговременно разворачиваются все необходимые группировки сил, выполняются мероприятия по уменьшению опасностей — это подготовка энергетики, связи, транспортных коммуникаций к ударам стихии.
В случае их возникновения, конечно, оперативно реагируем с учетом складывающейся обстановки, которая тоже быстро меняется, и ее нужно постоянно мониторить и прогнозировать ее изменения.
— МЧС — пилотное ведомство по внедрению риск-ориентированного подхода. Какого эффекта вы ожидаете от его внедрения?
— МЧС России первым из федеральных структур внедряет риск-ориентированный подход по выполнению не только контрольно-надзорной деятельности, но и в сфере внедрения стандартов безопасности, профилактики, предупреждения в первую очередь техногенных рисков и обеспечения безопасности инфраструктуры.
Уже в течение последних пяти лет мы добились устойчивого снижения и количества техногенных пожаров и уменьшения потерь от них.
Постоянно снижается число чрезвычайных ситуаций природного характера.
Шаг за шагом мы работаем над уменьшением последствий от ЧС.
Под жестким контролем находятся все риски биолого-социального характера.
Именно риск-ориентированный подход, адресная, конкретная работа с каждым предприятием, организацией, учреждением, с каждым населенным пунктом с учетом особенностей технологических процессов, подготовки персонала, а также внедрение новых форматов безопасности всех технологических процессов — это большая, серьезная и перспективная работа.
Кроме того, мы выбрали ряд пилотных проектов, которые будут реализованы в регионах нашей страны.
— Лето закончилось, закончился и купальный сезон. Как бы вы оценили его итоги?
— Мы только начинаем подводить итоги лета, потому что у нас очень большая страна. И если на севере Якутии уже несколько недель отопительный сезон, то на юге России еще прекрасная теплая солнечная погода, и люди едут туда отдыхать.
И здесь, в Приморье, хорошая солнечная погода, и люди еще купаются, загорают. Поэтому мы продолжаем выполнять весь комплекс мероприятий по безопасности на водных объектах, маломерного флота.
С другой стороны, подводя итоги, можно уже сегодня отметить, что улучшены все показатели профессиональной работы наших спасателей, пожарных и других подразделений в летний период.
Уменьшилось количество потерь на воде.
Сокращено количество аварий маломерных судов, несмотря на то, что их численность в России последние годы неуклонно возрастает. Сегодня в нашей стране насчитывается более 1,5 млн маломерных судов.
Все это свидетельствует о большой работе, которая проведена и МЧС России, и нашими коллегами из регионов нашей страны.
Беседовали Глеб Брянский, Ирина Вельматова