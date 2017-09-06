Завод по производству пеллет возведут за 1,5 млрд рублей в ТОР "Комсомольск"

Предприятие построят на территории бывшего завода ФГУП "ПО Амурмаш"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края и компания RFP в четверг на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве в ТОР "Комсомольск" завода по производству топливных гранул (пеллет). Его возведением займется компания "РФП "Древесные гранулы" (владелец - холдинг RFP), которая 7 сентября получила статус резидента территории опережающего развития, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Компания "РФП "Древесные гранулы" получила статус резидента ТОР "Комсомольск". Соглашение подписали президент холдинга RFP Константин Лашкевич и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов. Инвестор намерен организовать производство топливных гранул (пеллет) на площадке территории опережающего развития. Объем частных капиталовложений в реализацию проекта составит порядка 1,5 млрд рублей, планируется создать более 50 новых рабочих мест в регионе", - говорится в сообщении.

Местом для строительства пеллетного завода станет территория бывшего завода ФГУП "ПО Амурмаш" в Амурске Хабаровского края. Площадка обеспечена собственной инфраструктурой и удобной логистикой. Строительство планируется завершить до конца 2018 года. Запуск производства намечен на первый квартал 2019 года.

"Производственная мощность завода составит 90 тыс. тонн с возможностью быстрого наращивания мощности до 135 тыс. тонн в год", - сообщила пресс-служба.

Производство топливных гранул - это третий проект единой концепции по созданию Дальневосточного центра глубокой переработки древесины. На площадке ТОР "Комсомольск" уже построены два завода - по производству шпона и пиломатериалов. Теперь переработка древесины станет комплексной.

ТОР создана постановлением правительства РФ в июне 2015 года и включает четыре площадки: "Парус", "Амурск", "Амурлитмаш", "Холдоми".

Третий Восточный экономический форум во Владивостоке завершает работу 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.