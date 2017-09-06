Завод по производству новых видов целлюлозы построят на Дальнем Востоке за $600 млн

Завод станет первым предприятием целлюлозной промышленности, построенным в России за последние 40 лет

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Завод по производству новых видов целлюлозы построят в городе Амурск Хабаровского края. Стоимость проекта - около $600 млн, сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор компании "Новая русская целлюлоза" Михаил Журба.

"Проект предусматривает строительство завода по производству принципиально новых для России сортов целлюлозы. Мы будем выпускать вискозную, растворимую и микрокристаллическую целлюлозу. Эти виды в России в настоящее время не производится, а потребность в них весьма велика как на внутреннем, так и на международном рынке", - сказал Журба, отметив, что стоимость проекта - около $600 млн.

В пресс-службе компании уточнили, что в четверг в рамках ВЭФ компания "Новая русская целлюлоза" подписала меморандум об инвестиционном соглашении с правительством Хабаровского края и китайскими партнерами по строительству предприятия. Новый завод в Амурске станет первым предприятием целлюлозной промышленности, построенным в России за последние 40 лет. Его проектная мощность - 300 тыс. тонн целлюлозы в год. Планируется, что предприятие начнет работу в 2020 году.

По данным пресс-службы, для реализации проекта планируется привлечь минимум 70% банковского финансирования от стоимости всего проекта (высока вероятность, что это будут китайские банки), остальные 30% составят инвестиции в собственный капитал компании. Для производства целлюлозы новое предприятие будет использовать низкосортные отходы лесозаготовок и лесопиления, которые в большом количестве есть в районе Амурска и практически не используются в деревоперерабатывающей промышленности, а применение метода сульфитной технологии принципиально с точки зрения экологии и охраны здоровья людей. Важной частью проекта станет воспроизводство лесов в Хабаровском крае.

По данным компании, в ближайшее время будут подписаны еще два соглашения с китайскими партнерами. Подрядчиком проекта выступит китайская компания China 22MCC Group corporation. "Участие в проекте китайских партнеров позволит построить завод в кратчайшие сроки на высоком технологическом уровне с соблюдением всех требований, включая экологические", - отметили в пресс-службе.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершает работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.