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7 сентября, 12:14
"Ростелеком" будет развивать "Цифровую экономику" в Хабаровском крае

Компания планирует оказывать содействие правительству края в построении инфраструктуры, необходимой для создания цифровой экономики на территории региона

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края и компания "Ростелеком" в четверг на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации программы "Цифровая экономика". Подписи под документом поставили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, сообщила 7 сентября пресс-служба правительства региона.

"Правительство Хабаровского края подписало соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие программы "Цифровая экономика" на территории региона. В рамках сотрудничества "Ростелеком" планирует оказывать содействие правительству края в построении инфраструктуры, необходимой для создания и функционирования цифровой экономики на территории региона. Компания рассмотрит возможность инвестирования средств в развитие системы "Умный город" и в реализацию программы "Умное энергосбережение" в Комсомольске-на-Амуре", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что соглашение определяет общие условия взаимодействия сторон при решении приоритетных задач, в том числе путем создания совместных рабочих групп и совещательных органов.

Проект программы "Цифровая экономика" был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа содержит пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "Умный город" и здравоохранение.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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