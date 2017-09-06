Победителями дискуссионного ток-шоу "Экономика Дальнего Востока 2030" стали студенты ДВФУ, представившие новый принцип взаимодействия дальневосточного бизнеса и стран АТР

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сессия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов впервые прошла в рамках Восточного экономического форума в среду. Участники дискуссионного ток-шоу "Экономика Дальнего Востока 2030" - студенты, молодые ученые и предприниматели из субъектов РФ, а также члены иностранных делегаций - представили свои модели развития экономики региона до 2030 года.

Концепции развития

Студенты из Владивостокского государственного университета экономики и сервиса предложили создать скоростное железнодорожное сообщение между крупными городами региона. Именно развитие транспорта может послужить драйвером региональной экономики, заверили участники первой команды.

По мнению представителей Северо-Восточного федерального университета, Дальний Восток нуждается в новых государственных корпорациях для освоения северных территорий.

Школа экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета предложила новый принцип взаимодействия дальневосточного бизнеса и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - создание особого экономического пространства. В качестве примера команда привела отрасль сельского хозяйства, так как трансформация этой сферы закроет базовые потребности региона и стран АТР.

Молодежные парламентарии Приморского края презентовали концепцию социально-экономического опережения региона к 2030 году, в основе которой лежит подготовка квалифицированных молодых кадров, создание лидирующих отраслевых корпораций на территории Дальнего Востока и особых экономических зон вблизи энергии и холода.

Победу одержала команда ДВФУ. Студенты примут участие в научно-дискуссионной программе направления "Экономика для будущего развития" на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики.

ВЭФ-2017

Третий Восточный экономический форум во Владивостоке завершает работу 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.