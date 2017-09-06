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7 сентября, 12:38
Росэксимбанк за I полугодие профинансировал экспортеров на 25 млрд руб.

Кроме того, РЭЦ и Минэкономразвития запустили аналогичную программу для коммерческих банков

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Росэксимбанк (структура Российского экспортного центра - РЭЦ) за I полугодие 2017 года профинансировал экспортные поставки в рамках специализированной программы на сумму около 25 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Эксар" (экспортный страховой агент России, структура РЭЦ) Алексей Тюпанов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Росэксимбанк продолжает реализовывать специализированную программу по экспорту высокотехнологичной продукции. Суть программы - это возможность кредитовать российские компании, выходящие на внешний рынок, или иностранных покупателей нашей продукции по сниженным ставкам за счет компенсации части процентной ставки из федерального бюджета. За I полугодие мы профинансировали сделок в рамках этой программы на сумму порядка 25 млрд рублей", - заявил он.

Тюпанов также добавил, что недавно РЭЦ и Минэкономразвития запустили аналогичную программу для коммерческих банков. Новая программа предусматривает возможность использования Российским экспортным центром выделенного в текущем году финансирования путем перечисления компенсационных выплат коммерческим банкам на выпадающие доходы на полный срок действия заключенных кредитных соглашений (до трех лет). Сейчас в РЭЦ уже аккредитовали 5 банков.

"Наша задача - по низким ставкам предоставлять финансирование экспортерам. До конца года у нас план выдать кредитов на 40 млрд рублей", - рассказал Тюпанов.

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