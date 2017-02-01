Минвостокразвития: НКО могут помочь в создании новых территорий на Дальнем Востоке

Замглавы министерства Сергей Качаев подчеркнул, что НКО могут сыграть важную роль в реализации демографической политики в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) в сфере "дальневосточного гектара" помогут гражданам при создании новых населенных пунктов на Дальнем Востоке. Такое мнение в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) высказал замглавы Минвостокразвития РФ Сергей Качаев.

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"Необходимо создание НКО в этой сфере, чтобы они помогали гражданам создавать новые население пункты, оформлять документы на получение статуса нового населенного пункта, документы по обустройству инфраструктуры, а также привлекать меры поддержки различных институтов развития", - сказал Качаев на сессии "Власть и общество - работаем вместе! Дальний Восток как территория социальных и общественных инноваций".

Он отметил, что НКО могут сыграть важную роль в реализации демографической политики на Дальнем Востоке, приведя в пример проект антиабортного консультирования в Амурской области.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года, он дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. Ранее сообщалось, что привлечение граждан на участки, в том числе, позволит создать на Дальнем Востоке новые населенные пункты.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.