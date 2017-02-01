МСП Банк одобрил первый кредит на освоение "дальневосточного гектара" на новых условиях

Финансовая поддержка для представителей МСБ по ставке составит 8,9 и 9,9% годовых

"Одобрен первый кредит в рамках новой линейки продуктов для дальневосточных предпринимателей. Средства на реализацию инвестиционного проекта по освоению "дальневосточного гектара" по ставке 9,9% годовых получила индивидуальный предприниматель Наталья Хлапова", - говорится в сообщении.

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. МСП Банк одобрил первый кредит на развитие "дальневосточного гектара" по новой линейке продуктов для поддержки малого бизнеса на Дальнем Востоке - по заявке предпринимательницы из Хабаровского края. Об этом в четверг сообщила пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, финансирование общей суммой более 6 млн рублей сроком до пяти лет предпринимательница направит на строительство рекреационного комплекса на оказание услуг жителям Вяземского района Хабаровского края и проезжающим по федеральной трассе М-60, соединяющей Хабаровск и Владивосток.

"Бизнес-план для получения кредита предпринимательница подготовила через портал Бизнес-навигатора МСП, а заявку на финансирование и пакет документов подала с помощью CRM-системы МСП Банка, позволяющей все необходимые документы отправить в банк прямо из дома", - отмечает пресс-служба.

Как отметил в рамках Восточного экономического форума председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, "спустя буквально три дня с момента запуска новой линейки продуктов банка для дальневосточных предпринимателей мы уже видим результат - первый кредит выдан, а очередь из заявок растет". По его словам, "финансовая поддержка по ставке 8,9 и 9,9% годовых - это реальный инструмент для развития среднего и малого бизнеса в регионе".

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП"). По состоянию на 1 июля 2017 года уставный капитал МСП Банка составил 19,24 млрд. руб., работающие активы - 115,09 млрд. руб.

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