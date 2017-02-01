{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 12:27
МСП Банк одобрил первый кредит на освоение "дальневосточного гектара" на новых условиях

Финансовая поддержка для представителей МСБ по ставке составит 8,9 и 9,9% годовых

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. МСП Банк одобрил первый кредит на развитие "дальневосточного гектара" по новой линейке продуктов для поддержки малого бизнеса на Дальнем Востоке - по заявке предпринимательницы из Хабаровского края. Об этом в четверг сообщила пресс-служба банка.

"Одобрен первый кредит в рамках новой линейки продуктов для дальневосточных предпринимателей. Средства на реализацию инвестиционного проекта по освоению "дальневосточного гектара" по ставке 9,9% годовых получила индивидуальный предприниматель Наталья Хлапова", - говорится в сообщении.

Смотрите также
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли

По данным пресс-службы, финансирование общей суммой более 6 млн рублей сроком до пяти лет предпринимательница направит на строительство рекреационного комплекса на оказание услуг жителям Вяземского района Хабаровского края и проезжающим по федеральной трассе М-60, соединяющей Хабаровск и Владивосток.

"Бизнес-план для получения кредита предпринимательница подготовила через портал Бизнес-навигатора МСП, а заявку на финансирование и пакет документов подала с помощью CRM-системы МСП Банка, позволяющей все необходимые документы отправить в банк прямо из дома", - отмечает пресс-служба.

Как отметил в рамках Восточного экономического форума председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, "спустя буквально три дня с момента запуска новой линейки продуктов банка для дальневосточных предпринимателей мы уже видим результат - первый кредит выдан, а очередь из заявок растет". По его словам, "финансовая поддержка по ставке 8,9 и 9,9% годовых - это реальный инструмент для развития среднего и малого бизнеса в регионе".

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП"). По состоянию на 1 июля 2017 года уставный капитал МСП Банка составил 19,24 млрд. руб., работающие активы - 115,09 млрд. руб.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Глава "Роскосмоса" не исключает кадровых перестановок в госкорпорации и отрасли
Игорь Комаров: коммерческие запуски с Восточного планируем начать в 2019 году
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Теги
ВЭФ-2017"Дальневосточный гектар"Россия
Читать далее
В трех ТОР Дальнего Востока построят площадки для малого бизнеса
7 сентября, 14:03
Путин: начальник Генштаба РФ в скором времени посетит Токио
7 сентября, 14:01
Восточная горнорудная компания и японская Marubeni подписали меморандум о взаимопонимании
7 сентября, 13:57
Итоги
Конкурентное таможенное регулирование: лучшие практики АТР
Участники ВЭФ обсудили возможность введения системы предварительного декларирования с целью упростить таможенные процедуры и повысить собираемость пошлин
7 сентября, 13:53
Инвестиции в Камчатку увеличились на 33%
7 сентября, 13:48
Hokkaido Bank может профинансировать проекты по выращиванию лука и мусоропереработке в ДФО
7 сентября, 13:22
Итоги
"Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты
Внедрение новых технологий и изменение стандартов подготовки кадров для энергетики позволят повысить эффективность отрасли, считают участники дискуссии
7 сентября, 13:17
Центр ФМБА для восстановления спортсменов будет работать на ОИ-2018
7 сентября, 13:09
Центр ФМБА России по подготовке спортсменов открылся во Владивостоке
7 сентября, 13:06
Глава ВТБ уверен в стабильности российского банковского сектора
7 сентября, 12:57
В Вологодской области может появиться свой "гектар"
7 сентября, 12:56
Сбербанк и Google расширят программу обучения предпринимателей на весь Дальний Восток
7 сентября, 12:52
Росгеология займется разведкой месторождений золота в Туве
7 сентября, 12:50
ФМБА сделает индивидуальную программу для каждого российского спортсмена к ОИ-2018
7 сентября, 12:47
Итоги
Культура и искусство. Что будет сделано?
Для увеличения конкурентоспособности региональных проектов в сфере культуры необходимо усиливать финансовую поддержку со стороны государства, считают участники ВЭФ
7 сентября, 12:46
Глава ВТБ Костин прогнозирует ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 8,25% к концу года
7 сентября, 12:40
ФМБА разрабатывает специальную программу для сборной России по футболу к ЧМ-2018
7 сентября, 12:40
Почта Банк поможет развить банковскую сеть в отдаленных районах Еврейской АО
7 сентября, 12:38
Глава ВТБ: рынок изменился не в пользу приватизации "Совкомфлота"
7 сентября, 12:35
МСП Банк и власти Колымы заключили соглашение о сотрудничестве
7 сентября, 12:30
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.