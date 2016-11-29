Александр Журавский: страны АТР интересуются российской культурой

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Замминистра культуры РФ рассказал в интервью ТАСС, как благодаря укреплению экономических отношений российскую культуру полюбили в Японии, Южной Корее и Китае

Как инвесторы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона поддерживают российские культурные проекты, об инвестициях в культуру и новых туристических кластерах на Дальнем Востоке рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.



— Александр Владимирович, в рамках 3-го Восточного экономического форума затрагивается тема развития культурного потенциала стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Какой вы видите культуру Дальнего Востока, культуру стран АТР?



— Дальний Восток — это более 36% территории страны, где сосредоточены не только богатейшие минеральные ресурсы, но и, что не менее важно, человеческий потенциал. От того, насколько эффективно, не варварски, будут осваиваться ресурсы этого макрорегиона, насколько долгосрочными будут инвестиции в человеческий капитал, будут зависеть темпы развития Дальнего Востока. Это пространство, где до сих пор богатейшее историко-культурное наследие переплетается с разными укладами жизни. На Дальнем Востоке есть и индустриальные регионы, есть и регионы, где сохраняется вполне еще кочевой образ жизни. От Коми и Ненецкого автономного округа до Ямала и Саха-Якутии пролегают транзитные пути кочевых малочисленных народов.

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Здесь сохранились и памятники древнего искусства — петроглифы. И здесь же проходят современные международные фестивали. Дальний Восток — это гармония культурного многообразия и многообразие культурных возможностей региона. Попытки унифицировать, ассимилировать различные культурные типы приводят чаще всего к конфликтам, что мы наблюдаем на примере отдельных европейских стран — Германии, Франции. А в результате кооперации с Китаем, Японией, Южной Кореей у нас возникают новые совместные проекты. Дальний Восток становится культовым местом, где рождаются и реализуются новые проектные идеи.



— Не кажется ли вам, что при этом возникает угроза именно русской культуре? Например, во Владивостоке, где проходит ВЭФ, вывески магазинов на китайском языке нередко крупнее тех, что на русском.



— Еще лет 20 тому назад во Владивостоке на некоторых учреждениях общепита можно было встретить вывески иного рода: "Китайцам вход воспрещен". Не должно быть никаких крайностей. Понятно, торгово-экономические и культурные связи с Китаем приводят к необходимости учитывать интересы и культурный код партнера. Это примерно так же, как места рекреации в Турции или Финляндии учитывают специфику российских или шведских туристов, в том числе и путем организации навигации, вывесок, указателей на языке приезжих. Не думаю, что в этом коренится проблема для русского населения или культуры. Скорее, возникают другие сложности — связанные с тем, как использовать этот туристический, торговый, экономический потенциал для собственного развития. В последние годы в АТР растет количество и масштаб совместных проектов в сфере культуры. Основные тренды на диверсификацию и кооперацию в экономике усиливаются культурной дипломатией. Свидетельством высокоразвитой экономики является высокий уровень инвестиций и расходов на культуру в расчете на одного человека. Причем речь идет не только о бюджетных средствах, но и о частных, корпоративных.



— Государственный бюджет может себе позволить достаточное финансирование культуры?



— Мы часто слышим, что культура не может зарабатывать и всегда будет дотационной. У нас сохраняется специфическая модель управления культурой, сочетающая советский опыт, патерналистский подход к культуре, и элементы, связанные с произошедшими за последние десятилетия изменениями. Эта модель должна подвергнуться постепенной трансформации. Уже сегодня есть культурные проекты, которые поддерживаются корпоративным капиталом, есть частные инвестиции в культуру.

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Десятки негосударственных фондов выделяют гранты на гуманитарные проекты. И, хотя государственные дотации пока остаются доминирующим источником поддержки культуры, с каждым годом доля собственных доходов учреждений культуры в их общем бюджете — речь идет о театрах, музеях — увеличивается. Конечно, есть флагманы культурной сферы, такие как Третьяковка, Большой и Мариинский театры, среди членов попечительского совета которых — крупнейшие компании. Но и среди региональных учреждений культуры негосударственные средства становятся все более заметным источником поддержки. Например, Дальневосточный фестиваль "Мариинский": да, государство поддерживает этот проект, но когда во Владивосток благодаря энергии Валерия Абисаловича Гергиева приезжают известнейшие музыканты из Южной Кореи, Японии и Китая, город становится не только новой точкой культурного роста, но и экономически привлекательной туристической дестинацией.



Культурное влияние проявляется не только в возможности привлечь к себе туриста, зрителя и инвестиции, но также в том, какое культурное предложение цивилизация может сделать другим странам. На примере наших выдающихся дирижеров, коллективов, которые гастролируют, в том числе по странам АТР, мы можем сказать, что культура — это одна из наших самых конкурентоспособных сфер.



— Пожалуй, самым ярким примером этого можно считать "Русские сезоны" в Японии.



— Там действительно охват громадный — 247 мероприятий в 45 городах на ста с лишним площадках. Свыше 1,3 тыс. участников проекта, включая более 20 учреждений культуры. Церемония открытия состоялась при участии премьер-министра Японии Синдзо Абэ, министра иностранных дел и других высокопоставленных японских государственных деятелей. Российскую делегацию возглавила Ольга Юрьевна Голодец. Господин Абэ в своем выступлении подчеркнул, насколько культура сближает нации. Открытие совпало с гастролями Большого театра — в Токио они показали "Жизель", главную партию исполнила прима-балерина Светлана Захарова. Через день Светлана Захарова и скрипач Вадим Репин были на аудиенции у премьер-министра Японии. Таким образом, российская культура имела возможность дважды в течение трех суток заявить о себе японскому обществу.



— Рассказывая о "Русских сезонах" в прошлом интервью, вы обратили внимание на большой интерес к событию местных, японских промоутеров и продюсеров. А удается ли привлечь зарубежные инвестиции в проекты на нашей территории?



— Начнем с того, что крупные фестивали проводятся не только благодаря средствам из государственного бюджета — говорим ли мы про Дальневосточный фестиваль "Мариинский", о "Русских сезонах" или Санкт-Петербургском международном культурном форуме с количеством аккредитованных участников более 20 тыс. человек.

Например, Япония — страна-гость будущего форума — привезет известного театрального режиссера Тадаси Судзуки, который представит перформанс в Петербурге на сцене Александринки. Также приедет известная японская скрипачка Акико Суванаи. Все эти проекты — кооперация, в том числе с финансовой стороны.



Недавно у нас состоялись встречи с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), где через Российско-китайский инвестиционный фонд было высказано предложение о совместных инвестициях в цирковую сферу. Китайцам чрезвычайно интересно инвестировать в сферу культуры. Еще есть проект по строительству в Китае цирка на 10 тыс. зрителей, художественным наполнением которого займется Большой Московский цирк под руководством братьев Запашных.



Есть и другие примеры. Учреждения, которыми руководит Валерий Абисалович Гергиев, проектирует известный японский акустик Ясухиса Тойота. На Дальнем Востоке Валерий Абисалович сейчас предлагает рассмотреть возможность строительства нового концертного зала. Я думаю, этот вопрос тоже не обойдется без совместных инвестиций государства и частных корпораций. Возможно, будут и какие-то зарубежные партнеры.



— Этот зал будет построен для Приморской сцены Мариинского театра или станет отдельным учреждением?



— Пока этот проект на уровне идеи, что-либо конкретное сейчас трудно сказать.



— Будет ли какое-то движение в плане учебных заведений культурной сферы на Дальнем Востоке?



— Мы видим, как крупнейшие, в том числе образовательные, учреждения культуры начинают проявлять активность на Дальнем Востоке. В частности, Академия русского балета имени Вагановой, которая открыла свой филиал во Владивостоке и в этом году уже набрала второй класс. Сейчас мы вместе с Федеральным университетом и Росимуществом прорабатываем вопросы о выделении для Академии достойных помещений. Думаю, что в ближайшее время найдем здание, начнутся реставрационные работы, и через год-полтора ребята смогут въехать в хороший учебный корпус.



— Какие еще проекты обсуждаются с партнерами по АТР?



— Напомню, что следующий год — перекрестный — Россия–Япония. Он будет отмечен не только обширнейшими гуманитарными контактами, но и заключением экономических соглашений, активностью по линии институтов гражданского общества.