Для увеличения конкурентоспособности региональных проектов в сфере культуры необходимо усиливать финансовую поддержку со стороны государства, считают участники ВЭФ

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Культура — необходимое условие экономического развития и повышения качества жизни на Дальнем Востоке

"Обсуждая экономическое развитие Дальнего Востока, мы не должны забывать, что культура — одно из звеньев цепи экономического развития нашей страны, иногда являющееся основополагающим. Невозможно посчитать и монетизировать развитие страны, не оборачиваясь на качество развития человека", — Анна Гоголева, и.о. директора департамента культуры Приморья.

"Конечная цель — обеспечить конкурентоспособность ДВ в плане качества жизни для наших граждан и для тех инвесторов, которые приходят сюда работать и зарабатывать. Если мы этого не сделаем, то никакие газопроводы, никакие линии электропередач, никакие территории опережающего развития не привлекут и не задержат здесь инвесторов, а самое главное — тех людей, которые приедут работать на этих новых объектах. Без этой работы, к сожалению, опережающего развития ДВ не будет", — Сергей Качаев, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока.

"Дальний Восток — макрорегион, шесть с небольшим миллионов человек населения. Ставка, которую правительство делает на него, — попытка повысить инвестиционную привлекательность региона, создание новых предприятий, рабочих мест. Ключевая задача — это увеличение численности населения Дальнего Востока и повышение качества жизни тех людей, которые тут уже проживают", — Виктор Шалай, директор Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева.

ПРОБЛЕМЫ

Низкая конкурентоспособность региональных проектов в сфере культуры из-за недостаточного финансирования

"Мы в своем регионе создаем большое количество федеральных проектов — Мариинский театр, Вагановская академия, федеральные музеи, но есть вторая сторона медали, которая показывает очень большую разницу между центральными учреждениями и периферией. <…> Мы сталкиваемся с тем, что финансов не хватает, потому что финансирование федеральных проектов гораздо выше и качественнее, чем финансирование наших учреждений. В среднем для региона оно достаточное, но подтянуться до уровня федеральных проектов бывает очень сложно", — Анна Гоголева.

"Инициатива о создании филиалов федеральных учреждений требует особо щепетильного подхода со стороны региональных органов исполнительной власти, потому что влечет за собой риск дисбаланса в распределении ресурсов между федеральными учреждениями и собственно региональными, где региональные не могут выиграть конкуренцию с федеральными", — Виктор Шалай.

"Нагрузка на подготовку тех помещений, тех зданий, в которых будет работать федеральное учреждение, будет лежать на краевом бюджете. Это большие средства, которые региону сложно одномоментно найти в своем бюджете. <…> Что касается музейных проектов — организационно-правовая форма пока не определена. Скорее всего, <…> нагрузка будет полностью лежать на краевом бюджете", — Анна Гоголева.

"К сожалению, из государственного бюджета нет целевого финансирования", — Владимир Гусев, директор, ФГБУК "Государственный Русский музей".

"У нас нет базы для того, чтобы готовить технические цеха для театров, музеев, картинных галерей", — Ефим Звеняцкий, художественный руководитель ГАУК "Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького", лауреат премии Правительства Российской Федерации 2016 года в области культуры.

"Мы говорим об опережающих темпах развития ДВ, но, к сожалению, мы не можем сохранить то, что у нас есть. Например, сегодня под угрозой закрытия учреждение, в котором занимается 900 детей", — Ольга Юркова, министр культуры и архивного дела Амурской области.

РЕШЕНИЯ

Формирование комплекса культурных мероприятий в регионе

"Мы сформировали специальный раздел в госпрограмме РФ по развитию культуры и туризма на 2012–2020 годы — комплекс мероприятий и объектов, которые будут реализованы или построены на ДВ. <…> Нужно обеспечить и экономический, и культурный базис на приграничных территориях. Работа ведется с дальневосточными регионами по созданию целого ряда спектаклей на исторические, патриотические темы, посвященные освоению ДВ. Этот комплекс исторических культурных мероприятий мы включили в план мероприятий по реализации стратегий государственной культурной политики", — Сергей Качаев.

"Хотелось бы, чтобы от каждого региона мы определили перечень фестивалей, которые стали традиционными, постоянными и обязательными на каждой территории, и чтобы наши фестивали были вписаны в бюджет Минкультуры РФ в качестве поддержки тех проектов, которые мы обсудим с министрами культуры ДВ", — Ольга Юркова.

Выделение грантов на развитие культуры

"Кинематограф должен рождать у человека, который впервые знакомится с историей нашей страны, влюбленность в нашу территорию, в нашу страну, в нашу природу, в наших людей и в нашу историю. Я предлагаю обязать грант, который позволил бы снимать хотя бы раз в пять лет серьезное большое кино, посвященное истории территории", — Александр Мельник, кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России.

Софинасирование культуры в регионе из федерального бюджета

"Наша задача — чтобы федеральные проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке, и финансировались из федерального бюджета. В этом случае мы обеспечим регулярность и гарантированность существования этих филиалов", — Сергей Качаев.