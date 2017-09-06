Росгеология займется разведкой месторождений золота в Туве

Речь идет об Алдан-Маадырском золоторудном месторождении и Кызыкчадрском молибден-меднорудном месторождении

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Росгеология займется разведкой золоторудных месторождений на территории Тувы. Об этом в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

"Недавно подписано соглашение с Росгеологией о том, что она будет заниматься разведкой золота в Туве. Работа актуальна, так как изыскания советского времени во многом устарели - выставляются на торги месторождения с запасами по оценкам того времени в пять тонн, а доразведка показывает, что в реальности там 50 тонн", - сказал Кара-оол.

В правительстве Тувы уточнили ТАСС, что Росгеология планирует проведение полевых геолого-разведочных работ на Алдан-Маадырском золоторудном месторождении и Кызыкчадрском молибден-меднорудном месторождении с 2017 года и до конца 2019 года. Соответствующий госконтракт был подписан компанией с Центрсибнедрами. На поисковые работы Роснедра планирует направить 270 млн рублей.

В ведомстве отметили, что кроме детального изучения золоторудных месторождений это позволит сократить безработицу в двух районах республики.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября и сегодня завершает работу. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.