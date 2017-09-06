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7 сентября, 12:30
МСП Банк и власти Колымы заключили соглашение о сотрудничестве

Губернатор Магаданской области назвал поддержку МСБ одним из приоритетов работы регионального правительства

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") и власти Колымы заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку малого и среднего предпринимательства Магаданской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Подписание прошло в рамках Восточного экономического форума. Содержание документа ориентировано на взаимодействие в решении приоритетных задач социально-экономического развития Магаданской области, укрепление ее экономического потенциала, реализации программ по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства мер государственной поддержки. Банк намерен рассмотреть возможность участия в реализации проектов, способствующих росту налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты, содействовать повышению инвестиционной привлекательности области и ее позиционированию в макрорегионе", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, благодаря заключенному соглашению будет дан старт большой работе, которая будет проделана в Магаданской области по поддержке предпринимательства.

Губернатор Владимир Печеный подчеркнул, что поддержка малого и среднего бизнеса - это одно из приоритетов работы регионального правительства. В Магаданской области на данный момент достаточно интересных и актуальных проектов, которым требуется финансирование.

"Рассчитываем новые стандарты кредитования малого бизнеса. Совместная поддержка значимых для Колымы проектов предпринимательства станут импульсом динамичного инновационного развития северо-востока страны, повысят его инвестиционную привлекательность. Создание эффективной инфраструктуры современных банковских услуг в Магаданской области позволит успешно реализовать стратегию территории", - цитирует пресс-служба Печеного.

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП"). По состоянию на 1 июля 2017 года уставный капитал МСП Банка составил 19,24 млрд руб., работающие активы - 115,09 млрд рублей.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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