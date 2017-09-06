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7 сентября, 12:38
Почта Банк поможет развить банковскую сеть в отдаленных районах Еврейской АО

До конца года банк планирует создать в регионе семь новых отделений

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Еврейской автономной области и Почта Банк в четверг на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития оказания банковских услуг населению. Подписи под документом поставили губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь и президент-председатель правления "Почта Банк" Дмитрий Руденко.

"Появление Почта Банка в Еврейской автономной области очень своевременно. Банковская сеть на удаленных территориях региона сжималась в последние годы, поэтому оказание банковских услуг в почтовых отделениях является возможностью для решения этой проблемы", - сказал губернатор Александр Левинталь.

До конца года банк намерен создать в регионе семь новых отделений. Населенные пункты, где они появятся, уже определены.

"Пока в Еврейской автономной области функционирует две точки присутствия банка, к концу 2017 года их будет девять. Банк будет представлен в таких населенных пунктах области, как Бабстово, Бира, Биракан, Биробиджан, Ленинское, Николаевка, Облучье и Теплоозерск", - сказал Руденко.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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