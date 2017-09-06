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7 сентября, 12:52
Сбербанк и Google расширят программу обучения предпринимателей на весь Дальний Восток

В четырех регионах ДФО в программе участвуют около 8,5 тыс. предпринимателей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Сбербанк и Google намерены в 2018 году расширить программу по обучению предпринимателей на все регионы Дальнего Востока. Об этом в четверг в интервью телеканалу НТВ сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Эта программа имеет очень позитивный массовый отклик от предпринимателей. Мы до конца года закончим эту программу в четырех субъектах федерации и в следующем году будем ее масштабировать на всей остальной территории Дальнего Востока", - сказал он.

Греф отметил, что в настоящее время в четырех дальневосточных регионах в программе участвуют около 8,5 тыс. бизнесменов.

Сбербанк и Google запустили для российских предпринимателей совместный образовательный проект под названием "Бизнес-класс", в рамках которого в 2017 году должны пройти обучение около 100 тыс. бизнесменов в 33 регионах РФ. В рамках образовательного проекта обучающимся доступны два образовательных курса: для продвинутых и начинающих бизнесменов.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017Россия
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