Глава ВТБ Костин прогнозирует ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 8,25% к концу года

При этом Андрей Костин допустил, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ регулятор снизит ключевую ставку

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 8,25% к концу года.

"У нас был прогноз и есть он, что ставка к концу этого года должна быть не выше 8,25%, к концу следующего - 7%", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

При этом глава ВТБ допустил, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ регулятор снизит ключевую ставку.

В июле Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%. Совет директоров отметил, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохранялись, указал регулятор.

При этом ЦБ отмечал, что видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2017 года.