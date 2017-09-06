ФМБА разрабатывает специальную программу для сборной России по футболу к ЧМ-2018

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, программа для сборных обычно разрабатывается год

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России к чемпионату мира по футболу 2018 года разрабатывает специальную программу для сборной России. Об этом ТАСС рассказал глава ФМБА Владимир Уйба на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы уже сегодня делаем это. Чем отличается сборная, с которой мы работаем годами, от сборной по футболу? Тем, что в футбольной сборной собираются игроки, которые выступают в разных клубах. Мы не знаем, кого возьмут в сборную, так как это тайна до последнего момента, мы не ведаем, выйдет ли этот спортсмен на поле, потому что, будучи уже отобранным, он может травмироваться и его поменяют на другого", - сказал Уйба.

"Работа с клубными командами - самая сложная. Программа для сборных обычно разрабатывается год. Представляете, как мы можем сделать ее для футбольной сборной, когда мы в лучшем случае за месяц узнаем ее состав", - отметил собеседник ТАСС.

"Тем не менее мы сейчас работаем с Министерством спорта, с Российским футбольным союзом, чтобы они понимали наши задачи. Результат, который мы готовили, они увидели на Кубке конфедераций. Там использовались специальные программы по восстановлению. И руководство федерации подтвердило, что это действительно работает, мы с ними в достаточно хорошем контакте, самое главное - как можно раньше отобрать игроков, чтобы мы понимали, с кем работать", - сказал Уйба.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на- Дону, Волгограде и Саранске.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.