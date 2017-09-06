{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 12:40
ФМБА разрабатывает специальную программу для сборной России по футболу к ЧМ-2018
© Юрий Машков/ТАСС

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, программа для сборных обычно разрабатывается год

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России к чемпионату мира по футболу 2018 года разрабатывает специальную программу для сборной России. Об этом ТАСС рассказал глава ФМБА Владимир Уйба на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Смотрите также
ФМБА сделает индивидуальную программу для каждого российского спортсмена к ОИ-2018Футболист Рауш заявил, что с радостью сыграл бы за сборную России еще разСборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче

"Мы уже сегодня делаем это. Чем отличается сборная, с которой мы работаем годами, от сборной по футболу? Тем, что в футбольной сборной собираются игроки, которые выступают в разных клубах. Мы не знаем, кого возьмут в сборную, так как это тайна до последнего момента, мы не ведаем, выйдет ли этот спортсмен на поле, потому что, будучи уже отобранным, он может травмироваться и его поменяют на другого", - сказал Уйба.

"Работа с клубными командами - самая сложная. Программа для сборных обычно разрабатывается год. Представляете, как мы можем сделать ее для футбольной сборной, когда мы в лучшем случае за месяц узнаем ее состав", - отметил собеседник ТАСС.

"Тем не менее мы сейчас работаем с Министерством спорта, с Российским футбольным союзом, чтобы они понимали наши задачи. Результат, который мы готовили, они увидели на Кубке конфедераций. Там использовались специальные программы по восстановлению. И руководство федерации подтвердило, что это действительно работает, мы с ними в достаточно хорошем контакте, самое главное - как можно раньше отобрать игроков, чтобы мы понимали, с кем работать", - сказал Уйба.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на- Дону, Волгограде и Саранске.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Глава "Роскосмоса" не исключает кадровых перестановок в госкорпорации и отрасли
Игорь Комаров: коммерческие запуски с Восточного планируем начать в 2019 году
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Теги
ВЭФ-2017ЧМ-2018 по футболуРоссийский футбол
Читать далее
В трех ТОР Дальнего Востока построят площадки для малого бизнеса
7 сентября, 14:03
Путин: начальник Генштаба РФ в скором времени посетит Токио
7 сентября, 14:01
Восточная горнорудная компания и японская Marubeni подписали меморандум о взаимопонимании
7 сентября, 13:57
Итоги
Конкурентное таможенное регулирование: лучшие практики АТР
Участники ВЭФ обсудили возможность введения системы предварительного декларирования с целью упростить таможенные процедуры и повысить собираемость пошлин
7 сентября, 13:53
Инвестиции в Камчатку увеличились на 33%
7 сентября, 13:48
Hokkaido Bank может профинансировать проекты по выращиванию лука и мусоропереработке в ДФО
7 сентября, 13:22
Итоги
"Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты
Внедрение новых технологий и изменение стандартов подготовки кадров для энергетики позволят повысить эффективность отрасли, считают участники дискуссии
7 сентября, 13:17
Центр ФМБА для восстановления спортсменов будет работать на ОИ-2018
7 сентября, 13:09
Центр ФМБА России по подготовке спортсменов открылся во Владивостоке
7 сентября, 13:06
Глава ВТБ уверен в стабильности российского банковского сектора
7 сентября, 12:57
ФМБА сделает индивидуальную программу для каждого российского спортсмена к ОИ-2018
7 сентября, 12:47
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.