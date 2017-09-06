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7 September, 12:47
ФМБА сделает индивидуальную программу для каждого российского спортсмена к ОИ-2018
© Антон Новодережкин/ТАСС

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, персональные программы - это и есть персонификация в спорте

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России к Олимпийским играм 2018 года разработает индивидуальную программу для каждого спортсмена сборной России. Об этом ТАСС рассказал глава ФМБА России Владимир Уйба на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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"Мы уже это делаем, потому что другой системы подготовки не существует. Нельзя тренировать всю сборную по одной методике, так же нельзя подготовить для сборной одну и ту же таблетку, это абсурд. Под каждого спортсмена, исходя из его образа жизни и анамнеза, мы делаем персонифицированную программу", - сказал Уйба.

"Персонификацию в спорте мы используем, начиная с Олимпиады в Лондоне. Персональные программы - это и есть персонификация в спорте, то есть под каждого спортсмена мы расписываем специальную программу", - отметил глава ФМБА.

"В чем ее идея, основная задача? Не загнать спортсмена в режим перетренированности, сделать так, чтобы он не перегорел, а вышел на пик физиологической и психологической активности под финал. Как это сделать? Системы реабилитации и восстановления, биологически активные добавки", - сказал Уйба.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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