ФМБА сделает индивидуальную программу для каждого российского спортсмена к ОИ-2018

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, персональные программы - это и есть персонификация в спорте

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России к Олимпийским играм 2018 года разработает индивидуальную программу для каждого спортсмена сборной России. Об этом ТАСС рассказал глава ФМБА России Владимир Уйба на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы уже это делаем, потому что другой системы подготовки не существует. Нельзя тренировать всю сборную по одной методике, так же нельзя подготовить для сборной одну и ту же таблетку, это абсурд. Под каждого спортсмена, исходя из его образа жизни и анамнеза, мы делаем персонифицированную программу", - сказал Уйба.

"Персонификацию в спорте мы используем, начиная с Олимпиады в Лондоне. Персональные программы - это и есть персонификация в спорте, то есть под каждого спортсмена мы расписываем специальную программу", - отметил глава ФМБА.

"В чем ее идея, основная задача? Не загнать спортсмена в режим перетренированности, сделать так, чтобы он не перегорел, а вышел на пик физиологической и психологической активности под финал. Как это сделать? Системы реабилитации и восстановления, биологически активные добавки", - сказал Уйба.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.