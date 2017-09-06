{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 12:57
Глава ВТБ уверен в стабильности российского банковского сектора

При этом он уточнил, что прошедшие в этом году отзывы лицензий не сыграли существенной роли для банковского сектора

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Ситуация в российском банковском секторе является стабильной. Такое мнение журналистам высказал глава ВТБ Андрей Костин на полях ВЭФ.

Смотрите также
Глава ВТБ Костин прогнозирует ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 8,25% к концу годаКостин не верит в возможность продажи украинских активов ВТБ из-за действий КиеваГлава ВТБ: рынок изменился не пользу приватизации "Совкомфлота"

"Мне кажется, что в этом плане сегодня совершенно четкая картинка, что ситуация в банковском секторе стабильная, особо волноваться за стабильность банковского сектора не приходится", - сказал Костин.

При этом он уточнил, что прошедшие в этом году отзывы лицензий не сыграли существенной роли для банковского сектора. "39 лицензий отозвал ЦБ в этом году, это 0,92% активов банковского сектора. Соответственно, они не играют существенной роли для банковского сектора", - уточнил Костин.

Банк России надеется, что раннее выявление проблем у банков поможет восстанавливать их платежеспособность чаще, чем отзывать лицензии. Об этом сообщала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в статье, размещенной в газете "Ведомости" в начале сентября.

Ранее в феврале глава ЦБ говорила в интервью ТАСС, что оздоровление российского банковского сектора может занять еще несколько лет. По ее словам, регулятор надеется прийти к той ситуации, когда "количество отзывов лицензий будет измеряться единицами в год". Она также отмечала, что большая часть пути уже пройдена, однако спад экономики и ухудшение качества активов кредитных организаций затормозили этот процесс изначально. Набиуллина отмечала, что ЦБ рассчитывал закончить расчистку банковского сектора за три года.

Набиуллина стала председателем ЦБ в июне 2013 года, с тех пор ЦБ отозвал более 300 банковских лицензий.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Глава "Роскосмоса" не исключает кадровых перестановок в госкорпорации и отрасли
Игорь Комаров: коммерческие запуски с Восточного планируем начать в 2019 году
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Теги
ВЭФ-2017Костин, Андрей ЛеонидовичСанация на финансовом рынкеРоссия
Читать далее
В трех ТОР Дальнего Востока построят площадки для малого бизнеса
7 сентября, 14:03
Путин: начальник Генштаба РФ в скором времени посетит Токио
7 сентября, 14:01
Восточная горнорудная компания и японская Marubeni подписали меморандум о взаимопонимании
7 сентября, 13:57
Итоги
Конкурентное таможенное регулирование: лучшие практики АТР
Участники ВЭФ обсудили возможность введения системы предварительного декларирования с целью упростить таможенные процедуры и повысить собираемость пошлин
7 сентября, 13:53
Инвестиции в Камчатку увеличились на 33%
7 сентября, 13:48
Hokkaido Bank может профинансировать проекты по выращиванию лука и мусоропереработке в ДФО
7 сентября, 13:22
Итоги
"Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты
Внедрение новых технологий и изменение стандартов подготовки кадров для энергетики позволят повысить эффективность отрасли, считают участники дискуссии
7 сентября, 13:17
Центр ФМБА для восстановления спортсменов будет работать на ОИ-2018
7 сентября, 13:09
Центр ФМБА России по подготовке спортсменов открылся во Владивостоке
7 сентября, 13:06
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.