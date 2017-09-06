Глава ВТБ уверен в стабильности российского банковского сектора

При этом он уточнил, что прошедшие в этом году отзывы лицензий не сыграли существенной роли для банковского сектора

"Мне кажется, что в этом плане сегодня совершенно четкая картинка, что ситуация в банковском секторе стабильная, особо волноваться за стабильность банковского сектора не приходится", - сказал Костин.

При этом он уточнил, что прошедшие в этом году отзывы лицензий не сыграли существенной роли для банковского сектора. "39 лицензий отозвал ЦБ в этом году, это 0,92% активов банковского сектора. Соответственно, они не играют существенной роли для банковского сектора", - уточнил Костин.

Банк России надеется, что раннее выявление проблем у банков поможет восстанавливать их платежеспособность чаще, чем отзывать лицензии. Об этом сообщала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в статье, размещенной в газете "Ведомости" в начале сентября.

Ранее в феврале глава ЦБ говорила в интервью ТАСС, что оздоровление российского банковского сектора может занять еще несколько лет. По ее словам, регулятор надеется прийти к той ситуации, когда "количество отзывов лицензий будет измеряться единицами в год". Она также отмечала, что большая часть пути уже пройдена, однако спад экономики и ухудшение качества активов кредитных организаций затормозили этот процесс изначально. Набиуллина отмечала, что ЦБ рассчитывал закончить расчистку банковского сектора за три года.

Набиуллина стала председателем ЦБ в июне 2013 года, с тех пор ЦБ отозвал более 300 банковских лицензий.