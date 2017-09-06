Внедрение новых технологий и изменение стандартов подготовки кадров для энергетики позволят повысить эффективность отрасли, считают участники дискуссии

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Возобновляемая энергетика — один из ведущих трендов развития отрасли

"Что такое современная энергетика? Что в технологическом комплексе произошло и будет происходить так, чтобы она могла обоснованно считаться частью "умной" энергетики? Я бы назвал три масштабных глобальных тренда <…>. Тренд номер один наиболее очевиден — это возобновляемая энергетика. <…> В 2006 году всего 45 стран в мире создали систему поддержки возобновляемой энергетики, а в 2016 году — более 150", — Анатолий Чубайс, председатель правления ООО "УК "Роснано".

"Есть масштабные технологические инновации, <…> кластерного типа <...>. Пока окупаемости нет, но тем не менее этим занимается 150 стран в мире. Почему? Потому что базовое понимание состоит в том, что темпы технологического развития этих кластеров таковы, что они точно достигнут собственной экономики", — Анатолий Чубайс.

Новые способы хранения энергии приведут к перевороту в энергетике

"Если на одну секунду представить, что мы бы сумели хранить в промышленных масштабах, это означает <…> полный переворот", — Анатолий Чубайс.

Появляются новые технологии в энергопотреблении

"Потребитель теперь имеет возможность выбирать — соответственно, помимо электроэнергии, энергетические компании начинают продавать <…> т.е. они работают и с потребителем над оптимизацией энергопотребления, предлагают ему альтернативные методы, т.е. разрабатывают для него решения для изолированных систем <…>", — Вячеслав Соломин, гендиректор АО "ЕвроСибЭнерго".

ВИЭ позволяют экономить традицинные энергоресурсы

"Нам удалось снизить объем потребляемого дизельного топлива на 400 тонн, и это привело к снижению расходов на дизельное топливо для генератора на 8%. И всего этого мы достигли благодаря использованию <...> излишков энергии от ветрового электрогенератора", — Казуо Фурукава, председатель Организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO).

ПРОБЛЕМЫ

Внедрение новых технологий в энергетике увеличивает риски киберугроз

"Мы все сталкиваемся с киберугрозами, которые сегодня происходят, мы понимаем, что внедрение дистанционных автоматизированных систем управления, появление различных новых вирусов, кибератак <…>. Должны четко оценивать и видеть перспективы, как бороться с такими явлениями", — Александр Новак, министр энергетики РФ.

Из-за длинного инвестцикла каждая ошибка может стать критичной

"Инвестиционный цикл очень длинный в энергетике, <...> ошибка с точки зрения направления вложения, она может очень дорого обойтись", — Павел Сорокин, руководитель дирекции "Аналитический центр ТЭК", ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго РФ.

Отсутствие оптового энергорынка на Дальнем Востоке препятствует развитию возобновляемой энергетики в ДФО

"Правительство, в моем понимании, отработало абсолютно адекватно, профессионально, создана целостная система поддержки возобновляемой энергетики в России <…>. Это произошло лишь в европейской части страны, в Сибири <...>. Только благодаря реформе создания оптового рынка появилась база <…>. А здесь, на Дальнем Востоке, нет ДПМов (договоров на поставку мощности — прим. ТАСС), здесь нет рынка и быть его не может", — Анатолий Чубайс.

РЕШЕНИЯ

Введение новых технологий для повышения эффективности отрасли

"Многие компании оцифровывают все процессы, <…> оцифровывают даже скважины с внедрением датчиков и систем учета, что позволяет существенно повышать эффективность для производителей, снижать энергоемкость производства, видеть весь процесс от начала до конца и программировать его. То же самое происходит и в системах передачи электроэнергии, в традиционной электроэнергетике", — Александр Новак.

"Что касается потребителей, здесь мы видим тоже внедрение цифровых технологий, внедрение новых достижений IT индустрии, которые позволяют существенно экономить энергетические ресурсы, повышать эффективность", — Александр Новак.

Повышение квалификации работников отрасли

"Компании много думают уже о переобучении, о переквалификации — создаются новые стандарты обучения в высших учебных заведениях и т.д.", — Александр Новак.

Коплексная оценка проектов с учетом рисков и вариантов поддержки

"Что нужно для достижения результата? Начиная совместный проект, определиться с общими целями, определиться с поддержкой, с техническим обслуживанием, с поддержкой государства, и вот уже на основе вот этого общего понимания нужно выбрать себе партнера, который, соответственно, определен критерием прозрачности бухгалтерии, которому можно доверять и с ним уже работать на долгосрочной основе", — Казуо Фурукава.