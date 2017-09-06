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7 сентября, 13:06
Центр ФМБА России по подготовке спортсменов открылся во Владивостоке
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, в центре уникальные технологии реабилитации и восстановления

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по подготовке, реабилитации и восстановлению спортсменов открылся во Владивостоке. Об этом ТАСС рассказал глава ФМБА России Владимир Уйба на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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"Мы по заданию президента Российской Федерации открыли центр подготовки, реабилитации и восстановления спортсменов. Здесь, во Владивостоке. На базе Дальневосточного окружного центра ФМБА России мы такой центр создали. Такие есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге, но на Дальнем Востоке он стал первым", - сказал Уйба.

"Было поручение приблизить спортсменов по широте, по географии, по климату, к азиатским Олимпиадам - в Южной Корее и Японии. В центре уникальные технологии реабилитации и восстановления", - отметил глава ФМБА.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Летняя Олимпиада 2020 года пройдет в Токио.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
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