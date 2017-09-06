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7 сентября, 13:22
Hokkaido Bank может профинансировать проекты по выращиванию лука и мусоропереработке в ДФО

Сейчас банк вместе с компанией Hokkaido Corporation осуществляет сельскохозяйственный проект в Якутске, где в тестовом режиме работает тепличное хозяйство и выращиваются овощи

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японский региональный банк Hokkaido Bank рассматривает возможность о финансировании ряда новых проектов на российском Дальнем Востоке, среди которых создание мощностей по мусоропереработке, а также выращивание лука на Сахалине. Об этом ТАСС рассказал в четверг председатель совета директоров Hokkaido Bank Ёсихиро Сэкихати на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Есть один проект, который связан с предложением о мусоропереработке. Еще один проект экспортный - он связан с поставками лука с восточной части Хоккайдо из района Китами, где работает несколько сельскохозяйственных кооперативов", - сказал он.

По словам Сэкихати, третий проект связан с оказанием технологического содействия сельскому хозяйству в Сахалинской области.

"Проект заключается в технологическом содействии выращиванию репчатого лука на территории Сахалинской области, один предприниматель хочет выращивать лук на Сахалине", - пояснил он. По всем этим проектам, заверил Сэкихати, уже есть конкретное движение, однако говорить об общей сумме потенциального финансирования на данный момент рано.

В настоящее время Hokkaido Bank вместе с созданной специально для развития российско-японского сотрудничества торговой компанией Hokkaido Corporation осуществляет сельскохозяйственный проект в Якутске, где в тестовом режиме работает тепличное хозяйство и выращиваются овощи.

"Результаты этого теста показали, что возможно выращивать овощи даже в таких суровых условиях, в зоне вечной мерзлоты", - сказал он, отметив, что в скором времени проект перейдет с тестовой в операционную стадию.

Третий Восточный экономический форум завершится во Владивостоке 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
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