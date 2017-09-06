Участники ВЭФ обсудили возможность введения системы предварительного декларирования с целью упростить таможенные процедуры и повысить собираемость пошлин

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Используемые в России таможенные процедуры соответствуют успешным мировым практикам

"В своем развитии ФТС России, прежде всего, ориентируется на рекомендации Всемирной таможенной организации, ее лучшие мировые практики", — Владимир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы.

Бизнес положительно реагирует на введение специального регулирования в таможенной сфере на Дальнем Востоке

"Для бизнеса, наверное, представляет интерес и является наиболее ощутимым сокращение средних сроков совершения таможенных операций <…>. Но хотел бы заметить, это касается безрисковых поставок", — Владимир Булавин.

"Нам необходимо было этот пункт пропуска открыть в довольно короткие сроки, потому что мы очень быстро двигались по развитию проекта. И нужно сказать, нам это удалось <…>. И большую роль в этом сыграл режим работы и подход к решению вопросов органов, которые в этом участвовали", — Денис Курочкин, генеральный директор ООО "Берингпромуголь".

"При наличии электронного декларирования все проблемы, которые возникают при пересечении границы, связаны с человеческим фактором и ошибками в документах, которые сопровождают груз. Ничего нет в работе таможни, где бы мне там за год работы удалось бы зацепиться за какую-то некорректную работу. Мгновенно происходит теперь все", — Евгений Сачков, генеральный директор Евразийского алмазного центра.

ПРОБЛЕМЫ

Нераспространение режима Свободного порта Владивосток на акватории

"Мы — резидент с определенным специфическим видом деятельности <…>, и мы используемый материал для оборудования завозим из Китая. Но, как оказалось, мы не можем воспользоваться нашей преференцией о беспошлинном ввозе этих материалов. Потому что это оборудование мы потом будем использовать на акватории. <...> Я писала в прошлом году, задавала вопрос на прошлом ВЭФе, и все-таки ситуация остается там же. Когда будет внесен пункт в статью 4 закона 212 ФЗ, изменение в плане того, чтобы водные акватории признать территорией свободного порта Владивосток?" — Елена Губина, генеральный директор ООО "СиЛайф".

Увеличение беспошлинного оборота товаров создает угрозу для отечественного ретейла

"Сегодня этот поток, возрастающий (поток товаров личного потребления — прим. ТАСС) в разы каждый год, становится уже серьезной проблемой для отечественного ретейла, когда выясняется, что уже мало кто хочет заказывать iPhone в М.Видео, когда его можно по почте получить без пошлин, по цене в 30 раз меньше, чем он стоит в магазине. С одной стороны, это удобно для граждан, потому что можно купить дешевый товар без российских налогов в России. С другой стороны, мы понимаем, что мы убиваем нашу сферу ретейла", — Михаил Орлов, партнер КПМГ в России и СНГ.

РЕШЕНИЯ

Унификация информационных таможенных систем и взаимное признание данных

"Основной вопрос, который сейчас встает, — нам надо добиться некой унификации работы наших информационных систем. Дальнейшее взаимодействие связано, прежде всего, с большим информационным обменом. Поэтому от того, как нашим специалистам удастся согласовать электронные взаимодействия, напрямую зависит наше дальнейшее взаимодействие в таможенной сфере", — Владимир Булавин.

"Мы должны как следует работать с информацией. Мы должны совместно обрабатывать нужную нам информацию. … Одна из целей — это добиться возможности взаимного признания данных в этой области <…>. Это облегчит нам работу и сделает ее более надежной", — Хироси Кисимото, заместитель генерального директора таможенно-тарифного бюро министерства финансов Японии.

Упрощение правил перевозки товаров по транспортным коридорам Приморье-1 и Приморье-2

"В число приоритетов по развитию транзитного потенциала следует отнести проекты по созданию международных транспортных коридоров Приморье-1 и Приморье-2 <…>. Издано соответствующее постановление Правительства РФ, в котором предусматривается существенное упрощение правил перевозки товаров по указанным транспортным коридорам", — Владимир Булавин.

Использование технологии big data

"Сейчас мир уже цифровой, и в принципе, с точки зрения работы в этом плане, можно, конечно, всю информацию иметь уже в цифре. Очень хороший опыт наших налоговых органов в этом плане. <…> позволит в целом сократить роль таможни с точки зрения досмотра, <…>, что позволит, конечно, сократить время и для нас", — Вадим Швецов, генеральный директор ПАО "Соллерс".

Упрощение таможенных процедур

"Параллельно мы должны упрощать процедуры для, так сказать, хороших агентов. Это сложная задача. То есть мы должны дать возможность добропорядочным, добросовестным агентам ВЭД каким-то образом просигнализировать нам. Мы должны сузить рамки нашего жесткого противодействия опасным элементам и при этом облегчить все остальное для, так сказать, хороших", — Хироси Кисимото.

"Мы бы хотели предложить посмотреть так называемую систему предварительного декларирования. Эта система, конечно, позволит сократить время, трудоемкость процессов", — Вадим Швецов.

"Два проекта у нас сейчас с ФТС, которые мы активно разрабатываем. Это администрирование таможенных пошлин для импортной международной торговли <…>. Вот такого рода технология позволит сильно сократить административные издержки на эти процедуры и повысит собираемость таможенных пошлин", — Николай Подгузов, генеральный директор ФГУП "Почта России".