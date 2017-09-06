Инвестиции в Камчатку увеличились на 33%

Специалисты отмечают интерес Исландии и Германии к сфере развития энергетики региона

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в Камчатский край в 2016 году увеличились на 33%, достигнув 33 млрд рублей, и в ближайшие годы ожидается рост вложений, в том числе за счет развития транспортной инфраструктуры - строительства аэропорта. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил в четверг генеральный директор Корпорации развития Камчатского края Николай Пегин.

"Интерес к Камчатке очень высокий: только за полгода нас посетило 14 делегаций, из них половина - из стран Европы. У нас есть интерес Исландии к термальной энергетике, у нас есть интерес и Германии к возможностям вкладываться в развитие энергетики. Только за прошлый год инвестиции в Камчатку составили порядка 33 млрд рублей, что составило рост около 33%, мы предполагаем такой рост и в этот, и последующие годы", - сказал он.

По его оценкам, такой рост обеспечит реализация инфраструктурных проектов. "Мы предполагаем рывок, скачок с вводом инфраструктурных проектов, в которые сегодня вкладываем деньги. И как показатель - это международный аэропорт, который будет сдан через три года (соглашение о его строительстве было подписано 6 сентября, - прим. ТАСС)", - отметил он.

Пегин рассказал, что за прошедший год на Камчатке произошли изменения. "Пришел быстрый интернет, сдали совершенно новый морской вокзал, буквально вчера подписан контракт о строительство нового международного аэропорта, который в течение 40 месяцев - трех лет с копейками - заработает. На сегодняшний день у нас не просто работают и запускаются территории опережающего развития (ТОР) и территории свободного порта. Сегодня, действительно, формируется новая экономика Дальнего Востока, которая конкурентоспособна, [может] противостоять, бороться и предоставлять более выгодные условия для бизнеса", - уточнил он.

По его словам, один из продуктов, который может предложить РФ, - это транспортно-логистические возможности. "Здесь не надо никого догонять и перегонять, этот продукт, который сегодня формируется", - добавил он, пояснив, что это Северный морской путь. "Как раз Камчатка на сегодняшний день является той самой развивающейся точкой, которая [находится] у входа в Северный морской путь, как раз связывая и континенты Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанский регион и Старый Свет - Европу", - отметил он.

Третий Восточный экономический форум во Владивостоке завершает работу 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.