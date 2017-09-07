{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 13:57
Восточная горнорудная компания и японская Marubeni подписали меморандум о взаимопонимании

Документы подписаны по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Восточная горнорудная компания - крупнейший в Сахалинской области производитель энергетических углей - и японская Marubeni Corporation подписали меморандум о взаимопонимании.

Документы подписаны на полях ВЭФ, список документов распространен по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Подробности меморандума не уточняются.

Восточная горнорудная компания - крупнейшее угледобывающее предприятие Сахалинской области, обладающее полным циклом по добыче и отгрузке твердого топлива. Объем добычи угля в 2016 году составил 4 млн тонн, порядка 78% общей добычи бурого угля в Сахалинской области, объем отгрузки в 2016 году - 3,1 млн тонн. В 2017 г. планируется добыть также 4 млн тонн угля, отгрузить 4,5 млн тонн.

В состав Восточной горнорудной компании входят добывающая компания ООО "Солнцевский угольный разрез", стивидор ООО "Угольный морской порт Шахтерск" и добывающая компания ЗАО "Северо-восточная угольная компания".

Marubeni Corporation - многопрофильная корпорация, входит в пятерку крупнейших в Японии.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Александр Журавский: страны АТР интересуются российской культурой
Владимир Пучков: МЧС развивает систему прогнозирования с учетом изменения климата
Глава "Роскосмоса" не исключает кадровых перестановок в госкорпорации и отрасли
Теги
ВЭФ-2017Абэ, СиндзоРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
Читать далее
Тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей начали строить в ТОР "Череповец"
7 сентября, 15:33
Уровень газификации Вологодской области увеличат к 2022 году до 72%
7 сентября, 15:31
Более 20 компаний претендуют на статус резидентов индустриального парка в Севастополе
7 сентября, 15:25
Лидеры России, Японии и Монголии прибыли на турнир по дзюдо во Владивостоке
7 сентября, 15:20
Земля и человеческий капитал: бизнес и власти регионов ДФО презентовали проекты на ВЭФ
7 сентября, 15:19
РФ и Япония до конца года определят проекты по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме"
7 сентября, 15:16
Итоги
Россия — Республика Корея
Участники ВЭФ обсудили снижение товарооборота между странами и отметили необходимость расширения сфер российско-корейского сотрудничества
7 сентября, 15:15
Шувалов: вынесение решения о льготах для инвесторов-резидентов ТОР не далось гладко
7 сентября, 15:14
Путин и Абэ поучаствовали в церемонии передачи капсулы с посланием будущим студентам ДВФУ
7 сентября, 15:06
Абэ уверен, что за год удалось добиться прогресса в экономических отношениях с РФ
7 сентября, 15:03
Ушаков: встреча Путина и премьера Ливана планируется в ближайшие дни
7 сентября, 15:02
Вологодская область подала заявки на создание ТОР во всех моногородах
7 сентября, 15:02
"Норникель" ежегодно вкладывает сотни миллионов рублей в заповедники около производств
7 сентября, 15:00
Совместный фонд РФПИ и JBIC рассчитывает провести еще 1-2 сделки до конца года
7 сентября, 14:58
Лавров: РФ изучит проект резолюции ООН по КНДР от США
7 сентября, 14:57
Абэ: Япония и РФ будут тесно сотрудничать по вопросу КНДР
7 сентября, 14:57
РЖД и Монголия изучают возможности транспортировки угля через российские порты
7 сентября, 14:52
Шувалов: стоимость строительства моста на Сахалин детально просчитана
7 сентября, 14:51
Россия может поставить самолеты SSJ-100 в Камбоджу
7 сентября, 14:49
Фонд РФПИ и JBIC инвестирует десятки миллионов долларов в "Р-Фарм"
7 сентября, 14:45
Абэ заявил, что договорился встретиться с Путиным в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме
7 сентября, 14:45
Абэ выразил решимость вместе с Путиным подписать мирный договор
7 сентября, 14:43
СДС "Азот" и компании Японии договорились построить газохимический комплекс в Кемерове
7 сентября, 14:43
Ушаков: контакты Путина и Трампа пока не планируются
7 сентября, 14:38
Путин вновь подтвердил Абэ позицию РФ о безальтернативности переговорного пути по КНДР
7 сентября, 14:35
Россия и Япония подписали на ВЭФ 50 соглашений и меморандумов
7 сентября, 14:35
Путин заявил, что обсудил с Абэ мирный договор и совместную деятельность на Курилах
7 сентября, 14:33
Белозеров: объем инвестиций РЖД до 2025 года может составить более 5 трлн рублей
7 сентября, 14:31
Итоги
Облигации как способ привлечения финансирования
Эксперты обсудили необходимость формирования стандартов требований к рынку облигаций и налаживание связей с восточными инвесторами
7 сентября, 14:29
Абэ поблагодарил Путина за упрощение процедур посещения Курил бывшими жителями
7 сентября, 14:28
Грузовые поезда начнут движение по железной дороге в обход Украины до конца октября
7 сентября, 14:27
Путин и Абэ обсудили возможность прямого железнодорожного сообщения РФ и Японии
7 сентября, 14:26
РЖД допускают продажу 25% Gefco, а затем IPO акций, принадлежащих Peugeot-Citroen
7 сентября, 14:26
Eurochem Group AG привлекает клубный кредит у японского Mizuho bank
7 сентября, 14:21
Альфа-банк подписал соглашение с экспортно-кредитным агентством Японии и банком SMBC
7 сентября, 14:21
Объем инвестиций РЖД до 2025 года может составить более 5 трлн рублей
7 сентября, 14:09
РЖД могут разместить на рынке привилегированные акции
7 сентября, 14:07
Путин ждет представителей Японии на "Иннопром"
7 сентября, 14:06
Абэ принял приглашение Путина принять участие в ПМЭФ-2018
7 сентября, 14:05
В трех ТОР Дальнего Востока построят площадки для малого бизнеса
7 сентября, 14:03
Путин: начальник Генштаба РФ в скором времени посетит Токио
7 сентября, 14:01
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.