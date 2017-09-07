Восточная горнорудная компания и японская Marubeni подписали меморандум о взаимопонимании

Документы подписаны по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Восточная горнорудная компания - крупнейший в Сахалинской области производитель энергетических углей - и японская Marubeni Corporation подписали меморандум о взаимопонимании.

Документы подписаны на полях ВЭФ, список документов распространен по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Подробности меморандума не уточняются.

Восточная горнорудная компания - крупнейшее угледобывающее предприятие Сахалинской области, обладающее полным циклом по добыче и отгрузке твердого топлива. Объем добычи угля в 2016 году составил 4 млн тонн, порядка 78% общей добычи бурого угля в Сахалинской области, объем отгрузки в 2016 году - 3,1 млн тонн. В 2017 г. планируется добыть также 4 млн тонн угля, отгрузить 4,5 млн тонн.

В состав Восточной горнорудной компании входят добывающая компания ООО "Солнцевский угольный разрез", стивидор ООО "Угольный морской порт Шахтерск" и добывающая компания ЗАО "Северо-восточная угольная компания".

Marubeni Corporation - многопрофильная корпорация, входит в пятерку крупнейших в Японии.