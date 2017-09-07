Эксперты обсудили необходимость формирования стандартов требований к рынку облигаций и налаживание связей с восточными инвесторами

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Облигации становятся альтернативным инструментом привлечения долгосрочных финансов

"Мы переходим к схеме, где институциональные инвесторы выдавливаются из банковского сектора на рынок облигаций, частично на рынок акций <...>. И физические лица в поисках доходности все больше и больше будут смотреть на альтернативы", — Сергей Швецов, первый заместитель председателя ЦБ РФ.

"Все хорошо, когда оно органично, поэтому забегать вперед тоже не надо. Нам нужно этот рынок развивать постепенно, вовлекая туда и предприятия, и кредиторов таким образом, чтобы не создавать пузыри", — Сергей Швецов.

"У рынка большая перспектива. Еще раз, я верю в крупный бизнес, <…> я верю в секьюритизацию для одинакового малого бизнеса и, наверное, я верю, что финансовая грамотность отчасти будет замещаться коллективными формами инвестирования, как паевые фонды и т.д.", — Сергей Швецов.

Использование облигаций позволяет диверсифицировать риски

"Мы видим два типа предприятий, которые могут размещать облигации в том или ином виде — это крупные предприятия <…> и это некие звездочки с интересной бизнес-моделью", — Сергей Швецов.

"Депозитные ставки планово снижаются <…>. Многие вкладчики понимают, что для получения более высокой доходности необходимы другие альтернативные способы инвестирования средств <…>. Все равно мы поняли, что в регионах есть потребность вкладываться именно в предприятия своего региона и в облигационные инструменты, которые именно понятны с точки зрения доходности, рисков", — Константин Рогов, заместитель председателя правления КБ "Восточный".

Меняется роль банковского сектора в кредитовании крупных предприятий

"Роль банков, роль посредников в секьюритизации — она очень важна. Банк будет переходить от института, который забирает маржу, принимая все риски, к институту, который будет жить на комиссию в значительной части, организуя сочленение кредитора и заемщика <…>. И, в общем-то, банки должны заниматься банковским бизнесом, они не должны кредитовать собственников, бизнес-собственников", — Сергей Швецов.

ПРОБЛЕМЫ

Высокие затраты входа на рынок облигаций

"Все-таки вход на рынок для дальневосточников, он имеет свою стоимость, и, мне кажется, более высокую, чем в других регионах", — Ольга Иванченко, помощник губернатора Хабаровского края по экономическим вопросам.

"И только пять регионов, включая Нижний Новгород, Свердловскую область, Тюменскую область, могут похвастаться тем, что эмитентов на их территории больше пяти", — Елена Чайковская, директор департамента развития финансовых рынков ЦБ РФ.

Возникновение рисков в связи с недостатком информации о эмитентах

"С моей точки зрения, деньги есть, и достаточно большой объем денежных средств у пенсионных фондов <…> больше триллиона ресурсов есть, но надо чтобы соответствующие проекты были структурированы, у них был минимальный необходимый уровень рейтинга", — Сергей Тищенко, генеральный директор "Эксперт РА".

"Если компания раскрывается и если компания регулярно рапортует о своих успехах или, может быть, местами неуспехах, то восприятие риска со стороны инвестора, кредитора значительно снижается, что все-таки сказывается на стоимости заимствования", — Павел Исаев, исполнительный вице-президент "Газпромбанка".

РЕШЕНИЯ

Стандартизация требований к рынку облигаций

"Для эмитента выпуск облигации — это уникальное событие в жизни, которое происходит редко. И для того чтобы все-таки рынок капитала был таким организмом, который способен конкурировать с банковским сектором, <…> комплементарно дополнять банковский сектор, нужна стандартизация", — Сергей Швецов.

"Появление такого ресурса, появление такого стандарта, коллективные усилия по продвижению этого стандарта, я думаю, что они сильно снизят стоимость нахождения информации и повысят привлекательность для разного рода компаний по размещению облигаций", — Сергей Швецов.

Субсидирование процентных ставок

"Я считаю, что такие инструменты нужно поддерживать и развивать с точки зрения господдержки. Моя лично позиция, что стимулирование в принципе допустимо и необходимо <…>. Инструментов должно быть больше. Без денег мы не сможем поднять экономику, и чем будет больше доступных инструментов, тем лучше", — Денис Кравченко, заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике.

"Для территорий опережающего развития <…> субсидирование ставки, наверное, будет самая эффективная мера, которая и привлечет капитал и обеспечит работу этого инструмента", — Ольга Иванченко.

"Финансовый рынок предоставляет возможность получить финансирование беззалоговое <…>. Чтобы уравнять облигации в части стимулирования бизнеса с кредитами, ну, как я уже сказал, — это субсидия сельхозпроизводителям <…> и такая же субсидия, по идее, должна быть по купону, по бондам", — Роман Горюнов, президент ассоциации "НП РТС".

Выстраивание взаимодействия с восточными инвесторами

"Япония является активным внешним инвестором, и сегодня объем портфельных суммарных инвестиций по всему миру составляет $4,1 трлн. Из них на Российскую Федерацию приходится всего лишь 0,05% <...>. Если взять список стран системно значимых для японского портфельного капитала, их 33 <…>, то Россия находится на 29–30-м месте", — Павел Гоцев, генеральный директор АО "Инвестиционно-финансовая компания "Солид".