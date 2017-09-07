РЖД допускают продажу 25% Gefco, а затем IPO акций, принадлежащих Peugeot-Citroen

В феврале этого года стало известно, что РЖД допускают возможность продажи около 25% акций Gefco портфельному инвестору

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) допускает продажу 25% минус 1 акция Gefco инвестору, а в дальнейшем IPO акций компании, принадлежащих Peugeot-Citroen, заявил журналистам президент РЖД Олег Белозеров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Скорее всего, первым этапом наша продажа - это могла бы быть продажа инвестору, а следующим шагом могло бы быть публичное размещение", - сказал Белозеров. По его словам, с PSA обсуждаются различные варианты - в частности, возможен поэтапный выход концерна из капитала Gefco в течение двух лет.

"Мы проговаривали, что это возможно, будет IPO - к этому нужно готовиться, то есть не быстрый вариант. И я думаю, что определенный пакет Peugeot еще наверное порядка двух или более лет может оставаться в капитале", - отметил он.

Белозеров указал, что сейчас РЖД достаточно иметь 50% плюс 1 акция Gefco. По его словам, компания имеет хорошие показатели деятельности и растущую капитализацию. "Предприятие работает хорошо - соответственно, нужно найти оптимальный вариант инвестора, который бы нам дал больше денег. При этом все свои основные требования к предприятию мы хотели бы сохранить - контрольное участие в капитале, а как получить больше денег - мы сейчас рассматриваем варианты", - добавил президент РЖД.

Отвечая на вопрос, кто интересуется покупкой акций Gefco, помимо Российского форда прямых инвестиций (РФПИ), Белозеров сказал: "Интересанты есть, и их не два и не три. Зарубежные".

В феврале этого года стало известно, что РЖД допускают возможность продажи около 25% акций Gefco портфельному инвестору. Как заявлял президент РЖД Олег Белозеров, компания обсуждает, нужен ли ей пакет в 75% или РЖД может оставить у себя лишь контрольный пакет акций.

Как заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, фонд заинтересован в приобретении акций Gefco. Так, в марте он говорил, что РФПИ совместно с азиатскими и ближневосточными фондами обсуждает покупку акций Gefco у РЖД, речь идет о миноритарном пакете.

РЖД в 2012 г. купили 75% акций Gefco у PSA Peugeot-Citroen за 800 млн евро. PSA остается владельцем 25%.

Международный логистический оператор Gefco присутствует в 150 странах мира. Основные клиенты компании - ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: Peugeot-Citroen, GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter&Gamble.