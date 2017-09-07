По словам президента компании, средства направят на локомотивы и модернизацию и строительство инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций РЖД до 2025 года может составить более 5 трлн рублей, это предусмотрено разрабатываемой в настоящее время Программой долгосрочного развития (ДПР) РЖД, сообщил журналистам президент компании Олег Белозеров в кулуарах ВЭФ.

"Более 5 трлн рублей до 2025 года мы могли бы проинвестировать. При этом объем инвестиций в целом в железнодорожные направления, где бы мы хотели поучаствовать, более 7,5 трлн рублей", - сказал он. Как пояснил представитель РЖД, предполагается привлечение еще более 2 трлн рублей за счет других инвесторов.

По словам Белозерова, в основном средства пойдут на локомотивы и модернизацию и строительство инфраструктуры. При этом обеспечить инвестиции РЖД рассчитывают, сократив долю государственных инвестиций и задействовав альтернативные источники. В частности, могут быть использованы заимствования.

"Я думаю, что мы сейчас доработаем механизм вечных облигаций. Может быть, еще что-то посмотрим, - сказал глава РЖД. - Мы будем использовать всю возможную финансовую палитру". По его словам, компания может определиться с источниками финансирования долгосрочной инвестпрограммы в 2018-2020годы. Сама программа может быть доработана в течение 1-1,5 месяцев.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.