Грузовые поезда начнут движение по железной дороге в обход Украины до конца октября

Глава РЖД пояснил, что никаких технических трудностей с запуском пассажирских поездов нет

"То, что он [обход] заработает в течение ближайших полутора месяцев - это точно. Там пойдут прежде всего не пассажирские, а грузовые поезда, потому что они идут вне расписания, а с пассажирскими вопрос нужно будет урегулировать", - сказал он.

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Движение по новой железнодорожной линии в обход Украины Журавка - Миллерово начнется до конца октября, первыми по ней проедут грузовые поезда, сообщил журналистам президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров в кулуарах ВЭФ.

Глава РЖД пояснил, что никаких технических трудностей с запуском пассажирских поездов нет, но требуется скорректировать расписание с учетом нового участка. "Нам нужно составить расписание. Этот вопрос нашими движенцами тоже должен быть скоро решен", - отметил он.

Ранее РЖД сообщали, что завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии в обход Украины - Журавка - Миллерово и приступили к пуско-наладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали. Открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года.

Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Предполагается, что, максимальная скорость движения пассажирских поездов будет составлять140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, для грузовых - до 90 км/ч.

РЖД в 2017 году осуществляет международные пассажирские перевозки в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии.