Абэ принял приглашение Путина принять участие в ПМЭФ-2018

Президент РФ отметил, что участие японских партнеров в работе ВЭФ становится хорошей традицией

"Пригласил премьер-министра Японии принять участие в другом крупном международном экономическом форуме - в Петербургском международном экономическом форуме в конце мая 2018 года. Синдзо наше приглашение принял", - сообщил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии.

Путин заявил, что рад уже во второй раз принять представительную японскую делегацию на форуме во Владивостоке. По его оценке, участие японских партнеров в работе ВЭФ становится хорошей традицией. "Это хорошая возможность обсудить уже реализуемые совместные проекты, наметить новые ориентиры", - отметил глава государства. По его словам, с японским премьером была также достигнута договоренность "вместе поприсутствовать 26 мая 2018 года на открытии перекрестных годов России и Японии".

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