"Норникель" ежегодно вкладывает сотни миллионов рублей в заповедники около производств

Компания поддерживает заповедники в рамках сохранения арктического биоразнообразия

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Норильский никель" ежегодно вкладывает сотни миллионов рублей в заповедники, расположенные в относительной близости от производственных площадок компании. Об этом заявила вице-президент - статс-секретарь "Норникеля" Елена Безденежных на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной теме возможностей для государства и бизнеса в особо охраняемых природных территорий.

"Норильский никель" вкладывает ежегодно сотни миллионов рублей в эти заповедники и не рассматривает это как компенсацию за нанесенный ущерб, потому что там для этого есть другие платежи", - сказала она.

В настоящее время "Норникель" поддерживает природные заповедники, расположенные в относительной близости от производственных площадок Кольской ГМК ("Пасвик", "Лапландский" - Мурманская область) и Заполярного филиала ("Путоранский" - Красноярский край). Компания поддерживает заповедники в рамках сохранения арктического биоразнообразия.

Как уточнил ТАСС представитель "Норникеля", до 2023 года компания намерена инвестировать в модернизацию производства порядка 1 трлн рублей, из них в проекты экологической направленности - до 250 млрд рублей.