Ушаков: контакты Путина и Трампа пока не планируются

Так помощник президента РФ ответил на вопрос, намечаются ли контакты лидеров России и США на фоне планов Москвы обратиться в американский суд в связи с изъятием российской дипсобственности

"Насколько я знаю, договоренностей об этом нет", - сказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС, планируются контакты Путина и Трампа на фоне планов РФ обратиться в американский суд в связи с изъятием российской дипсобственности в США.

Ранее на саммите БРИКС президент РФ сообщил, что он намерен дать поручение МИД обратиться по поводу российской дипсобственности в американский суд. "Американская сторона лишила РФ правом пользоваться нашим имуществом. Это явное нарушение имущественных прав российской стороны", - сказал Путин.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что МИД РФ направит иск по поводу дипсобственности России в такой суд, где его рассмотрение позволит наиболее эффективно защитить интересы Москвы. "В какой точно суд [будет подан иск] - это будет решать Министерство иностранных дел, в режиме онлайн [Путиным] дано поручение министру иностранных дел Сергею Лаврову, - сказал Песков журналистам. - Министерство будет искать наилучший вариант, который позволит защищать наши законные интересы в юридической плоскости".

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