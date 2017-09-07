Путин вновь подтвердил Абэ позицию РФ о безальтернативности переговорного пути по КНДР

Президент РФ считает, что необходимо снизить общую напряженность и наладить диалог между всеми заинтересованными сторонами

"Подтвердил премьер-министру [Японии] нашу позицию, заключающуюся в том, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове, особенно решение ядерной проблемы, возможно только политико-дипломатическими средствами", - заявил российский лидер журналистам по итогам российско-японских переговоров.

"Прежде всего, необходимо снизить общую напряженность, а затем наладить диалог между всеми заинтересованными сторонами, как это, в частности, и предлагается в российско- китайской дорожной карте поэтапного урегулирования", - пояснил глава государства.

По словам Путина, на переговорах стороны осудили пуск северокорейской ракеты, проведенный 28 августа, а также ядерное испытание 3 сентября. "Своими действиями Пхеньян, конечно, создает серьезную угрозу миру и безопасности во всем регионе", - уверен он.

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