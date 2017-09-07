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7 September, 14:35
Россия и Япония подписали на ВЭФ 50 соглашений и меморандумов

Сотрудничество планируется в медицинской, промышленной и инвестиционной сферах

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Япония подписали на полях Восточного экономического форума 50 межправительственных и межведомственных меморандумов, а также соглашений между компаниями двух стран. Список документов распространен по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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Среди документов, подписанных между двумя странами, меморандум о взаимопонимании между администрацией Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" и корпорацией JGC и корпорацией социальной медпомощи Hokuto в сфере инвестиционного сотрудничества на российском Дальнем Востоке.

Кредитное соглашение подписано между Альфа-банком и Государственным экспортно-кредитным агентством Японии (NEXI), Sumitomo Mitsui Banking Corporation(SMBC).

Eurochem Group AG и японский Mizuho Bank заключили соглашение о привлечении клубного кредита. "Восточная горнорудная компания" - крупнейший в Сахалинской области производитель энергетических углей - и японская Marubeni Corporation подписали меморандум о взаимопонимании. АО "СДС Азот" и Sojitz Corporation, Mitsubisi Heavy Industries, Ltd подписали меморандум о намерении по строительству нового газохимического комплекса в Кемерово.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Японский банк международного сотрудничества подписали соглашение о запуске инвестиционного фонда размером в $1 млрд.

РЖД, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заключили меморандум о сотрудничестве в сфере медицины. Меморандум о намерении по созданию на территории России совместного предприятия по производству тягловых систем для пассажирского железнодорожного транспорта подписали ЗАО "Трансмашхолдинг" и Hitachi Ltd/

Третий Восточный экономический форум во Владивостоке завершает работу 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Абэ, СиндзоРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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