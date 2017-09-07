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7 сентября, 14:26
Путин и Абэ обсудили возможность прямого железнодорожного сообщения РФ и Японии

Президент РФ отметил, что японские компании активно используют преимущества ведения бизнеса, которые предоставляют территории опережающего развития

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ организацию прямого железнодорожного сообщения между странами.

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"Обсудили с господином премьер-министром перспективную идею организации прямого железнодорожного сообщения", - сообщил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с Синдзо Абэ. Правда, по словам Путина, "все это требует дополнительной глубокой проработки".

Российский лидер отметил, что "японские фирмы активно пользуются преимуществами ведения бизнеса, которые предоставляют территории опережающего развития". Среди уже реализованных проектов Путин назвал введение в эксплуатацию в апреле 2016 года тепличного хозяйства в Хабаровском крае. "В планах постройка еще трех аналогичных комплексов", - уточнил он.

По оценке президента РФ, "успешно реализуются нефтегазовые проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2", построен первый в России завод по производству сжиженного газа, большая часть которого отгружается в Японию". "Сейчас на этом предприятии ведется подготовка к созданию третьей технологической линии", - сообщил Путин.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Абэ, СиндзоРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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