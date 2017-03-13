Абэ поблагодарил Путина за упрощение процедур посещения Курил бывшими жителями

Премьер Японии обратился к российскому лидеру на русском языке, сказав "спасибо большое, Владимир"
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ лично поблагодарил президента РФ Владимира Путина за упрощение процедур посещения Южных Курил их бывшими жителями.
Премьер выразил свою благодарность в четверг в ходе совместного с российским президентом заявления по итогам двусторонних переговоров.
"Спасибо большое, Владимир", - сказал по-русски Абэ, подчеркнув, что это и слова благодарности от самих бывших жителей. По заверению главы японского правительства, они остались довольны упрощением процедур "на 120%".30 августа бывшие жители южной части Курильских островов отправились в безвизовую поездку с целью посещения могил родственников на островах Юрий и Зеленый, входящих в группу Хабомаи. Это был первый раз, когда участники поездки прошли въездные процедуры в акватории другого острова этой группы - Танфильева. В поездке, которая завершилась в 1 сентября, приняли участие 57 человек, среди которых были непосредственные бывшие жители островов, в также сопровождающие их лица. Поездка осуществлялась на специально выделенном для безвизовых посещений судне Etopirika.
Ранее въездные процедуры для бывших жителей островов, посещающих их по безвизовой программе, проводились в море недалеко от порта Южно-Курильска на Кунашире, и лишь после этого они отправлялись на другие острова. Из-за этого продолжительность поездки увеличивалась примерно на шесть часов.
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