Абэ поблагодарил Путина за упрощение процедур посещения Курил бывшими жителями

Премьер Японии обратился к российскому лидеру на русском языке, сказав "спасибо большое, Владимир"

Премьер выразил свою благодарность в четверг в ходе совместного с российским президентом заявления по итогам двусторонних переговоров.

"Спасибо большое, Владимир", - сказал по-русски Абэ, подчеркнув, что это и слова благодарности от самих бывших жителей. По заверению главы японского правительства, они остались довольны упрощением процедур "на 120%".

30 августа бывшие жители южной части Курильских островов отправились в безвизовую поездку с целью посещения могил родственников на островах Юрий и Зеленый, входящих в группу Хабомаи. Это был первый раз, когда участники поездки прошли въездные процедуры в акватории другого острова этой группы - Танфильева. В поездке, которая завершилась в 1 сентября, приняли участие 57 человек, среди которых были непосредственные бывшие жители островов, в также сопровождающие их лица. Поездка осуществлялась на специально выделенном для безвизовых посещений судне Etopirika.