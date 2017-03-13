Путин заявил, что обсудил с Абэ мирный договор и совместную деятельность на Курилах

По словам российского лидера, переговоры "носили содержательный характер и были весьма полезными"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ вопрос о мирном договоре и совместной деятельности на Южных Курилах.

"Разумеется, [на переговорах с Абэ] затронули проблему мирного договора, обсудили возможности налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах", - заявил президент по итогам переговоров.

Путин заявил, что линии МИД двух стран был отобран ряд перспективных проектов, готовых к реализации, в том числе в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создании тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических поездок. Он напомнил также, что в этом году были максимально упрощены процедуры посещения подданными Японии мест захоронения своих близких на Южных Курилах. "К сожалению, из-за плохой погоды не удался запланированный для этих целей прямой авиарейс, - отметил Путин. - Имеется в виду организовать такую же поездку в этом месяце, надеюсь, что на этот раз погода не подведет".

Глава государства отметил, что его переговоры с Абэ "носили содержательный характер и были весьма полезными, в том числе в контексте дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на многих направлениях".

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.