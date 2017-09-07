Россия может поставить самолеты SSJ-100 в Камбоджу

На данном этапе стороны изучают объем необходимого парка и конфигурации воздушных судов, а также способы их приобретения

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российская компания "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК, производит самолеты SSJ-100) и камбоджийская авиакомпания BassakaAir подписали в рамках ВЭФ-2017 меморандум о намерениях. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Стороны договорились изучить и обсудить возможности развития туристического бизнеса на Дальнем Востоке России и в примыкающих регионах Азии с использованием камбоджийской авиакомпанией самолетов SSJ-100 для перевозки туристов в игорные зоны", - говорится в сообщении.

На данном этапе стороны изучают объем необходимого парка и конфигурации воздушных судов, а также способы их приобретения. "На основе полученных данных можно будет говорить о вероятных направлениях стратегического сотрудничества и возможных объемах поставок", - цитирует пресс-служба вице-президента ГСС Евгения Андрачникова.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 году. На начало апреля выпущено 122 SSJ-100, по данным журнала "Авиатранспортное обозрение" 65 из них - у российских эксплуатантов (в том числе 30 у "Аэрофлота"), 30 - у зарубежных, 19 - на хранении или готовятся к передаче эксплуатантам, 7 - у самой ГСС для испытаний, один разбился в Индонезии в 2012 году.