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7 September, 14:21
Eurochem Group AG привлекает клубный кредит у японского Mizuho bank

Подробности соглашения не уточняются

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Eurochem Group AG и японский Mizuho bank заключили соглашение о привлечении клубного кредита.

Документ был подписан в рамках подготовки к третьему Восточному экономическому форуму. Список документов распространен по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Подробности соглашения не уточняются.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Еврохима", в августе этого года группа привлекла новый клубный кредит с группой банков для рефинансирования текущих займов и на общие корпоративные цели.

"Дополнительная информация будет предоставлена после закрытия (сделки), что, как ожидается, произойдет в середине сентября", - добавили в пресс-службе.

Холдинговая компания группы "Еврохим" - EuroChem Group AG - привлекала ранее, в сентябре 2016 года, предэкспортный кредит от пула международных банков. Кредит был предоставлен на $800 млн сроком на пять лет. В июле этого года EuroChem Group AG как единоличный акционер компании "Еврохим" одобрила увеличение размера другого кредитного соглашения - с JPMorgan Chase с $75 до $125 млн.

Как сообщалось, объем долгосрочных обязательств EuroChem Group AG на 30 июня составил $3,293 млрд против $3,159 млрд на 31 декабря 2016 года. Соотношение чистый долг/EBITDA на 31 марта 2017 года составило 2,82х.

О компании

EuroChem Group AG - международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США, штат сотрудников - более 25 тыс. человек.

Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.

В настоящее время группа разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов "Еврохим-ВолгаКалий" и "Усольский калийный комбинат".

Основным акционером компании является Андрей Мельниченко, который через AIM Capital SE контролирует 90% акций компании, еще 10% акций косвенно принадлежат генеральному директору группы Дмитрию Стрежневу.

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ВЭФ-2017Абэ, СиндзоРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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