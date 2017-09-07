Абэ уверен, что за год удалось добиться прогресса в экономических отношениях с РФ

Премьер Японии выразил уверенность в том, что активная работа будет продолжена

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уверен, что за год удалось добиться значительных результатов по плану экономического сотрудничества из восьми пунктов между Японией и Россией. Об этом в четверг на совместном с президентом РФ Владимиром Путиным заявлении по итогам двусторонних переговоров сказал сам глава японского правительства.

"За прошедший год нам удалось добиться значительных результатов по плану из восьми пунктов", - подчеркнул Абэ. Глава японского правительства также выразил уверенность в том, что активная работа по всем пунктам этого плана экономического сотрудничества будет продолжена.

Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

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