РФ и Япония до конца года определят проекты по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме"

Российский лидер отметил, что наращивается кооперация в сфере мирного атома

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что до конца нынешнего года РФ и Япония определят конкретные проекты взаимодействия по ликвидации последствий аварии на японской АЭС "Фукусима".

"Наращивается кооперация в сфере мирного атома, ожидаем, что до конца года будут определены конкретные совместные проекты по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме", - сказал глава российского государства журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.