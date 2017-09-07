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7 сентября, 15:16
РФ и Япония до конца года определят проекты по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме"

Российский лидер отметил, что наращивается кооперация в сфере мирного атома

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что до конца нынешнего года РФ и Япония определят конкретные проекты взаимодействия по ликвидации последствий аварии на японской АЭС "Фукусима".

"Наращивается кооперация в сфере мирного атома, ожидаем, что до конца года будут определены конкретные совместные проекты по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме", - сказал глава российского государства журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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Авария на АЭС "Фукусима" произошла 11 марта 2011 года и стала самой крупной радиационной аварией последнего времени.

По оценке Путина, "определенные сдвиги просматриваются и в торгово-экономическом сотрудничестве". "За первое полугодие объем взаимной торговли увеличился почти на 15% до $8,4 млрд", - отметил он. На его взгляд, структура взаимной торговли также постепенно совершенствуется.

Отдельно российский лидер выделил развитие российско-японских связей в сфере образования. "Заметно активизировались культурно-гуманитарные связи, они способствуют формированию позитивного климата и взаимного доверия в двусторонних отношениях", - полагает президент РФ. Он подчеркнул, что "в ноябре Япония приглашена в качестве страны-гостя на Санкт-Петербургский культурный форум". Глава государства также констатировал, что "расширяется сотрудничество в области спорта".

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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