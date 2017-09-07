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7 September, 14:57
Абэ: Япония и РФ будут тесно сотрудничать по вопросу КНДР

Премьер Японии сообщили, что стороны, в частности, будут сотрудничать в СБ ООН

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Япония и Россия согласились тесно сотрудничать по вопросу КНДР, в том числе в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместном с президентом РФ Владимиром Путиным заявлении по итогам двусторонних переговоров.

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"Япония и Россия пришли к единому мнению, что будут тесно сотрудничать по вопросу Северной Кореи, в том числе в СБ ООН", - подчеркнул Абэ. Вместе с тем премьер подчеркнул, что угроза КНДР является серьезной проблемой и требует срочной реакции.

"Это серьезная угроза миру и стабильности Корейского полуострова и региона, а также угроза системе нераспространения ядерного орудия", - сказал Абэ, отметив, что они с Путиным пришли к пониманию относительно этой ситуации. "Если Северная Корея и дальше пойдет по такому пути, у нее не будет светлого будущего", - добавил японский премьер. Он также отметил, что необходимо заставить КНДР изменить свою политику.

ВЭФ-2017 завершится во Владивостоке 7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации из 24 стран. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Абэ, СиндзоСитуация на Корейском полуостровеРакетные запуски в КНДРРоссияКНДРЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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