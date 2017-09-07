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7 сентября, 15:02
Ушаков: встреча Путина и премьера Ливана планируется в ближайшие дни

Стороны обсудят Ближний Восток и ситуацию в Сирии, сообщил помощник президента РФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. В ближайшие дни планируется встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Ливана Саадом Харири, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Встреча планируется в ближайшие дни, а вопросы очевидны - Ближний Восток, общая ситуация в Сирии", - сказал Ушаков. При этом он отказался называть точную дату встречи.

Глава ливанского правительства посетит Россию с рабочим визитом 11-13 сентября, сообщили ТАСС в посольстве Ливана в Москве.

Ранее в пресс-службе кабмина РФ сообщили, что Харири 13 сентября встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. "Главы правительств обсудят состояние и перспективы развития российско-ливанских отношений в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, а также другие вопросы", - говорится в сообщении кабмина РФ.

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ВЭФ-2017Харири, СаадУшаков, Юрий ВикторовичРоссияЛиванМедведев, Дмитрий АнатольевичПутин, Владимир Владимирович
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