Лавров: РФ изучит проект резолюции ООН по КНДР от США

Соединенные Штаты требуют принятия резолюции ООН для усиления санкционного режима против КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. РФ будет изучать проект резолюции ООН по КНДР от США, думать, как он будет отвечать нынешнему моменту. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем смотреть на него и думать, насколько он отвечает нынешнему моменту", - сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать планы США подготовить проект резолюции ООН по Северной Корее.

Соединенные Штаты настаивают на усилении санкционного режима против КНДР и требуют принятия соответствующей резолюции ООН. Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект резолюции СБ ООН, США предлагают ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР и заморозить активы северокорейского лидера Ким Чен Ына. Кроме этого, США намерены помешать экспорту текстиля из Северной Кореи и запретить наем граждан КНДР на работу за рубежом. Россия, в свою очередь, считает, что ужесточение санкционного режима не окажет существенного влияния на нынешний курс северокорейского руководства.